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9 грудня • оновлено в 05:40
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Вассерману - 67: як змінився пропагандист після втечі з України в Росію

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Скандальний публіцист і уродженець Одеси Анатолій Вассерман, який 2016 року втік до Росії і отримав її громадянство, 9 грудня відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 67 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив з'ясувати, як зараз виглядає Вассерман і як йому живеться в Росії (щоб подивитись фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вассерману - 67: як змінився пропагандист після втечі з України в Росію

vk.com/vasermans

Анатолій Вассерман народився в Одесі 9 грудня 1952 року в єврейській родині. Він став відомим завдяки участі в інтелектуальних шоу в Україні та Росії. Вассерман перемагав в "Що? Де? Коли?", "Брейн ринг", "Своя гра" та інших.

Також Анатолій Вассерман відомий своєю українофобією і скандальними висловлюваннями про Україну і Росію.

Вассерману - 67: як змінився пропагандист після втечі з України в Росію

vk.com/vasermans

Так, він просував ідею приєднання України до Російської Федерації. Особливо резонансними виявилися заяви Вассермана на адресу української мови, яку він неодноразово називав "діалектом російської".

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У 2016 році Анатолій Вассерман отримав громадянство Росії і поїхав з України. Президент Росії Володимир Путін особисто своїм указом дав Вассерману російське громадянство.

Причому після цього Вассерман заявив, що боїться переслідувань з боку київської влади, а Україна, на його думку, є "непорозумінням".

Вассерману - 67: як змінився пропагандист після втечі з України в Росію

24smi.org

Зауважимо, 2015 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження стосовно Анатолія Вассермана – "за заклики до зміни меж території України або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, в сукупності з розпалюванням національної ворожнечі".

Вассерману - 67: як змінився пропагандист після втечі з України в Росію

vk.com/vasermans

Відомо, що після переїзду в Росію в 2016 році Анатолій Вассерман встиг взяти участь в політичному житті країни. Пропагандист висувався кандидатом в депутати по регіональному списку Москви від партії "Справедлива Росія" на виборах в Державну думу VII скликання, однак посів 2-ге місце в окрузі. Його випередив Антон Жарков, кандидат від "Єдиної Росії".

Зараз Вассерман проводить виїзні лекції Росією. А на початку 2019 року він знявся в кліпі Ольги Бузової на хіт "Танцюй під Бузову". За сюжетом відео Вассерман розмовляє з трьома дівчатами, які, втомившись від його промов, починають танцювати. Вассерман також не витримує і приєднується до них.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, популярна російська актриса і телеведуча Евеліна Бледанс в ефірі шоу "Секрет на мільйон" продемонструвала свою білизну Анатолію Вассерману. Крім того, в ефірі програми Вассерман зізнався в своїй незайманості.

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Автор
Аліна Мельник
Місце
Україна
Теги
пропаганда політика шоу шоу-бизнес
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Зачем писать о всяких отбросах?
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Хо Хол
Хо Хол
Мудрый человек и правильные вещи говорит. Здоровья ему и долгих лет творчества.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Кристина Стефанова, петушок кукукнул
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Putin Huylo, в клинике Кащенко с вашим ником самое оно!
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