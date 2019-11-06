Анатолію Васильєву зі "Сватів" –73: чому актор пішов від Зеленського і яким був у молодості

Актор Анатолій Васильєв, який зіграв Юрія Ковальова в серіалі "Свати", 6 листопада відзначає свій день народження.

Йому виповнюється 73 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив нагадати, як виглядав Анатолій Васильєв у молодості та чому пішов з серіалу Володимира Зеленського.

Анатолій Васильєв народився 6 листопада 1946 року в Нижньому Тагілі. Він зіграв більш ніж у 50 фільмах. Найбільш відомі ролі – у фільмах "Екіпаж" і "Свати".

Анатолій Васильєв у фільмі "Екіпаж"

У "Сватах" Анатолій Васильєв грав дідуся Юрія Анатолійовича. Через конфлікт у знімальній групі авторам довелося позбутися персонажа – творці серіалу терміново переписали сюжет, в результаті чого дідусь помер від інфаркту.

За чутками, проблеми в стосунках у Анатолія Васильєва виникли саме з актором Федором Добронравовим.

Анатолій Васильєв у фільмі "Дамське танго"

Сам Анатолій Васильєв пізніше пояснив, чому все ж вирішив піти зі "Сватів".

За його словами, після зміни режисера (перші сезони знімав Юрій Морозов, а потім його змінив режисер Андрій Яковлєв) серіал втратив будь-який сенс і інтерес.

Самі ж актори перестали відчувати творчу свободу, яка дуже важлива в їх професії.

Анатолій Васильєв: Після зміни режисера серіал "Свати" втратив будь-який сенс і інтерес фото: serial-svaty.ru

"Я пішов від того, що ми вже не мали права, як улюблені народом персонажі, по-справжньому покращувати наше кіно і робити з серіалу кіно", – пояснив Анатолій Васильєв виданню "Телепрограма".

Актор розповів, що Юрій Морозов дозволяв усім артистам серіалу "Свати" "прокачувати" своїх героїв, завдяки чому вони ставали більш живими й улюбленими для глядачів. Однак після приходу Яковлєва все змінилося – актори повинні були грати суворо за сценарієм. Щоб не втратити свою особистість, Анатолій Васильєв вирішив піти зі "Сватів".

Раніше OBOZREVATEL писав, що українська актриса Анна Кошмал, відома за роллю онучки-підлітка Жені в серіалі "Свати-5", помітно підросла.

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