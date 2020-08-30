У Росії помер творець мультфільму "Смішарики"

У Росії 30 серпня помер художній керівник мультфільму "Смішарики" Анатолій Прохоров.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив аніматор, номінант на премію "Оскар" Костянтин Бронзіт, назвавши Прохорова своїм головним учителем.

Відомо, що Прохорову було 72 роки. Причина смерті мультиплікатора та продюсера поки не повідомляється.

Анатолій Прохоров. vokrug.tv

У групі компаній "Рікі", яка є материнською компанією студії комп'ютерної анімації "Петербург", висловили співчуття у зв'язку зі смертю засновника студії, передає "Газета.ру".

"Анатолій Валентинович завжди був дуже позитивним, енергійним ідейним натхненником... Завдяки його вірі та творчому внеску з'явилися "Смішарики", над якими він продовжував працювати до останнього дня життя. Для нашої команди він був не просто художнім керівником, колегою, але другом, учителем і наставником", – сказано в заяві співробітників.

Анатолій Прохоров народився в 1948 році в Осло, закінчив фізичний факультет МГУ. Він – організатор Клубу пластичного мистецтва СРСР й анімаційної студії "Пілот".

Був керівником російського анімаційного серіалу "Смішарики" з 2003 року.

У 1991 році Прохоров отримав золоту нагороду Міжнародного кінофестивалю в Лос-Анджелесі за роботу над мультфільмом "Мисливець", чотири роки по тому завоював гран-прі МКФ у Монреалі за мультфільм "Гагарін".

Також серед його нагород премія "ТЕФІ" (2001) за кращу гумористичну програму ("Гасіть світло") і премія "Ніка" (1996) за кращий анімаційний фільм року ("Брати Пілоти").

Пост Костянтина Бронзіта у Facebook. Скриншот

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