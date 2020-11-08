Анатолій Анатоліч захворів на коронавірус і розповів про симптоми

Телеведучий Анатолій Анатоліч (справжнє прізвище Яцечко) повідомив, що захворів на коронавірус.

Зірка зізнався, що ще вранці в п'ятницю у нього піднялася температура і з'явилися перші ознаки ГРВІ. Він негайно зв'язався з лікарем і відправився здати ПЛР-тест, який виявився позитивним.

"Я прокинувся перед ефіром "Ранку з Україною" і відчув, ніби підвищилася температура. Виявилося, що у мене 37,6 ... відразу зв'язався з каналом і сімейним лікарем ... Сьогодні другий день, але ніяких симптомів, крім легкого головного болю , у мене немає. Температура сьогодні теж в нормі. Сподіваюся, що так буде і далі ", – розповів Анатоліч.

Зараз вся сім'я ведучого знаходиться на самоізоляції, а сам Анатолич ізольований окремо. Зірка поділився, що його дружина і діти почувають себе добре, і планують здати тест на COVID-19 протягом тижня.

Крім того, Анатолич повідомив про свій діагноз всім, з ким контактував в останні кілька днів, і, як виявилося, це велике коло людей.

"Відкрию секрет: серед них є навіть кілька міністрів. Сподіваюся, що від мене ніхто не заразився. Переживаю за інших людей навіть більше, ніж за себе", – поділився ведучий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Анатолич відверто розповів, як вбили його батька.