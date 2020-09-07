Телеведучий Анатоліч відверто розповів, як вів корпоратив у сина Януковича

Телеведучий Анатолій Анатоліч розповів, як одного разу вів корпоратив із нагоди дня народження сина колишнього президента України Віктора Януковича – Віктора Януковича-молодшого.

Подробицями артист поділився в інтерв'ю виданню "ГОРДОН", зазначивши, що дізнався ім'я іменника тільки на самому заході. До цього йому не говорили, до кого він їде на свято, а сама дорога до місця його проведення була дуже заплутаною. До речі, телеведучий наголосив, що свято відбулося ще під час президентства Януковича.

"Мені подзвонили й сказали: "Так і так, корпоратив". Не сказали у кого, тільки що це в Донецьку. Я відповів, що без проблем. Я знав, що, якщо не говорять ім'я, значить, у когось із відомих людей... Я прилетів до Донецька, мене забрали на машині й повезли до Маріуполя. Я подумав: "Блін, чого туди?" Приїхали до Маріуполя, там мене забрали інші люди й повезли в Урзуф. Там є турбази, і одна з турбаз належала родині президента. Приїжджаємо ми на цю турбазу, мені кажуть, що сьогодні день народження у сина Януковича, що на ньому будуть тільки близькі друзі, караоке та артисти", – розповів Анатоліч.

Анатолій Анатоліч і Віктор Янукович-молодший. Колаж

Він також додав, що несподівано для нього, виступи всіх зірок скасували, адже іменинник та гості "захотіли співати караоке самі". Але попри це, артистам заплатили гонорар, і вони полетіли назад додому. Що стосується самого телеведучого, то він просто надав перше слово та перший тост сину Януковича, і на цьому його робота закінчилася.

"Мені здається, що там повинні були виступати Таїсія Повалій, Світлана Лобода, може, "ВІА Гра" ще... Починається захід, до мене підходять організатори й кажуть: "Скасували всі виступи зірок, нікого не буде". Я кажу: "Чого?" – "Вирішили співати караоке самі". Всім роздали гонорари, але ніхто не співає. Всі сиділи в Маріуполі – і полетіли назад... Я ж, коли розпочався захід, надав перше слово імениннику, і перший тост, який, по суті, був довжиною годину. Це був тост від іменинника про всіх гостей, мовляв, ось мій друг і так далі. Після кожної історії всі випивали. Я просто стояв. У кінці цього тосту всі вже були в стані для караоке, а я зрозумів, що все, моя робота закінчилася. Тобто на цьому корпоративі я просто вийшов і передав мікрофон імениннику", – зізнався Анатоліч.

Телеведучий також згадав, що гості та іменинник веселилися й виконували композиції з репертуару російського співака Григорія Лепса, співали пісню "Спят курганы темные".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український телеведучий Анатолій Анатоліч розповідав про кумедний курйоз у США.