Анастасія Заворотнюк продемонструвала шрам на шиї: відео

Актриса Анастасія Заворотнюк продемонструвала шрам на шиї.

Це було ще в 2018 році, коли актриса взяла участь у програмі "Тільки особисте" з Марією Конте на телеканалі "Москва 24".

На відео помітні проблеми з шиєю актриси.

У вересні 2019 року видання "Московський комсомолець" писало про дивний шрам на шиї Заворотнюк.

"Багато хто звернув увагу на відео, зроблене в квітні на відкритті ювелірного салону в Єревані. На шиї актриси помітили дивний шрам, який, за словами лікарів, залишається після біопсії загрудинних вузлів", - зазначало видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сім'я Заворотнюк визнала восени 2019, що артистка проходить лікування. Вона не показується на публіці.

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