Анастасія Волочкова вислухала дивний тост від Нікаса Сафронова

Відомоій балерині Анастасії Волочковій на святкуванні 44-річчя художник Нікас Сафронов сказав незвичайний тост, сенс якого залишився загадкою.
Нікас зізнався Волочковій, що завжди буде її любити, назвав красивою, а далі зробив заяву про Фрейда (ймовірно, Зигмунда Фрейда – легендарного психоаналітика). Але пізніше виправив згадку про Фрейда на заяву про фріків.
Що саме мав на увазі Нікас, згадуючи Фрейда і фріків, так і не зрозуміло.
"І не дивлячись... Я завжди буду любити цю красиву людину. Тому що вона, ми вже говорили неодноразово, сама досягла тих вершин, і ті, хто лає, заздрить, дорікає, це всього лише Фрейд. Е... фріки", - сказав художник.
Під час тосту Сафронова Волочкова тримає в руках невелику картину, яку, ймовірно і подарував їй художник на день народження.
Як раніше писав OBOZREVATEL, Анастасія Волочкова показала шпагат в крихітному купальнику і нарвалася на гнів мережі.
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