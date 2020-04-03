Анастасії Заворотнюк – 49: як виглядає маленька донька хворої актриси

Популярна російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком, 3 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 49 років.
Як відомо, хвора актриса оточена турботою, увагою та переживаннями її близьких. Одужання Заворотнюк з нетерпінням чекають її мама, чоловік Петро Чернишов, старша донька Анна і молодша, маленька Міла, яка народилася в подружжя в 2018 році. Про те, як виглядає однорічна дівчинка, розповість OBOZREVATEL.
Анастасія Заворотнюк з чоловіком і донькою Мілою
instagram.com/a_zavorotnyuk
Так, у жовтні 2018 року в Анастасії Заворотнюк та її чоловіка Петра Чернишова народилася донька, яку назвали Мілою. А через рік, у вересні 2019 року стало відомо, що в Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
У пресі навіть пішли чутки про смерть Анастасії Заворотнюк, але близькі родичі актриси поспішили спростувати їх.
Від імені всієї нашої родини хочемо висловити величезну подяку друзям, які проявили ініціативу зі створення аккаунта проти брехні і цькування в ЗМІ! Але, на жаль, Інстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокували (на поточний момент він знову активний!). Дуже шкода, що такий щирий і масовий єдиний порив робототізірованная система не змогла перетравити! Стільки небайдужих людей до нас приєдналося всього за один день! На жаль, відновити акаунт поки не вдається. Ми прийняли рішення, що будемо продовжувати прямо тут. Любимо і дякуємо всім нашим близьких і рідних, друзів, колег і всіх небайдужих за підтримку !!! Спасибі Вам @stas_mihailoff @inamikhaylova @igorgulyaevofficial @nikolaibaskov @lamareesvetlanaermolova @evakanchelskiss @eminofficial @navatskiy @zara_music @ann_semenovich @sever_elena @koroleva__star @innamalikova @navkanatalia @evarudneva # протівлжівсмі # анастасіязаворотнюк # заворотнюк
Вони попросили журналістів не поширювати брехливу інформацію, а також подякували відданих шанувальників Заворотнюк за любов і підтримку.
Наприкінці 2019 року чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов одразу після закінчення льодового шоу "Спляча красуня. Легенда двох королівств" вивів на лід їх однорічну доньку Мілу. Чернишов взяв дитину на руки і виніс її на льодову арену, прокотившись з нею по сцені.
Донька Анастасії Заворотнюк Міла з татом
"КП"
Донька Анастасії Заворотнюк Міла з татом
"КП"
А в кінці лютого 2020 року ЗМІ Росії заявили про те, що в Анастасії Заворотнюк хочуть забрати доньку через те, що чоловік актриси не справляється з вихованням дитини.
Мілу хоче забрати рідна мати актриси Валентина Борисівна, оскільки Петро Чернишов постійно перебуває на роботі, щоб оплатити дороге лікування дружини.
Анастасія Заворотнюк з донькою Мілою
кадр відео
Анастасія Заворотнюк з донькою Мілою
hellomagazine.com
Мама Анастасії Заворотнюк з її донькою Мілою
кадр відео
За Мілою ж дивляться няні, що не влаштовує її бабусю. Мама Заворотнюк хоче, щоб дівчинка відчувала якомога більше турботи з боку рідних людей.
Відзначимо, що всього в Анастасії Заворотнюк троє дітей. Крім однорічної Міли і 24-річної Анни, в актриси ще є 19-річний син Майкл.
Найдорожче багатство це дуже тісні, справжні родинні зв'язки. Коли є людина дуже близька тобі по духу, по крові. І не дивлячись на те, що Майк мій молодший брат, я все одно відчуваю в ньому захист і опору.✨ ⠀ У дитинстві мої дружні почуття і любов виражалися у вигляді стусанів звичайно ж, але з якою пристрастю він втік, коли мене за це хотіли покарати і кричав "Не чіпайте мою Ганну! Я її так люблю!", це спогад для мене безцінний і дуже дорого. Я була не права, могла його ображати, оскільки я була старша і шкідлива сестра, але разом з тим, я з такою теплотою і з такою любов'ю згадую його маленького. Найважливіше і найголовніше, щоб це відношення його до мене пройшло через всю мою жізнь.🤍 ⠀ Звичайно ж моя сестричка Міла, така ж любов, але виражається по-іншому. Якщо я відчуваю брата, як чоловіче плече і мені хочеться поруч з ним відчувати себе маленькою сестричкою, яка потребує захисту,. А Міла це маленьке янголятко, моя принцеса, відчуваю, що це моя молодша сестра і я за неї відповідає. Якась інша любов, ніжна, трепетна, навіть з якоюсь щемом, так хочеться її від усього захистити, уберечь.🕊 ⠀ Майкуша дуже цікава особистість, я пишаюся тим, що він мій брат. У нього дуже філософський склад розуму, навіть коли він був маленький ми завжди йому пророкували "ну ти точно будеш або філософ, або психолог". Він умів примирити нас, знаходив потрібні слова, міркував дуже грамотно. Він дуже чуйний, з дуже тонкою душею. Дуже болісно сприймає життя, а вона часом завдає нам сильні потрясіння. І тоді вже мені хочеться його захистити від цих ударів долі. Він дуже любить музику, сам її пише, прекрасно грає на гітарі і складає дивовижні стіхотворенія.💫 ⠀ Мати братів і сестер дуже цінно, тому що ти ніколи не будеш відчувати самотність. Дуже хочу пройти з ними за руку протягом усього життя і бути завжди один одному на допомогу і підтримкою у всьому. У всякому разі, я хочу докласти до цього всі свої усілія.🌷 ⠀ А у вас є брати і сестри? ❤️
Поки зовсім не віриться, що мій син вже не школяр ... Зі святом тебе, мій випускник! Така різна і шалено цікаве життя у тебе попереду! Мій дорогий синочок, мені хочеться побажати тобі всього самого найкращого, що допоможе тобі на твоєму подальшому шляху. Я знаю, скільки у тебе умінь і талантів, який величезний в тебе закладено потенціал, і твердо впевнена, що ти обов'язково досягнеш успіху! Ні в чому не сумнівайся, вір в себе і сміливо впокорюй цей світ! Мої улюблені зовсім вже дорослі діти! Найбільше щастя - бачити щасливими вас!
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості й може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що вона продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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