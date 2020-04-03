Анастасії Заворотнюк – 49: як виглядає маленька донька хворої актриси

Популярна російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка бореться з раком, 3 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 49 років.

Як відомо, хвора актриса оточена турботою, увагою та переживаннями її близьких. Одужання Заворотнюк з нетерпінням чекають її мама, чоловік Петро Чернишов, старша донька Анна і молодша, маленька Міла, яка народилася в подружжя в 2018 році. Про те, як виглядає однорічна дівчинка, розповість OBOZREVATEL.

Анастасія Заворотнюк з чоловіком і донькою Мілою instagram.com/a_zavorotnyuk

Так, у жовтні 2018 року в Анастасії Заворотнюк та її чоловіка Петра Чернишова народилася донька, яку назвали Мілою. А через рік, у вересні 2019 року стало відомо, що в Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.

У пресі навіть пішли чутки про смерть Анастасії Заворотнюк, але близькі родичі актриси поспішили спростувати їх.

Вони попросили журналістів не поширювати брехливу інформацію, а також подякували відданих шанувальників Заворотнюк за любов і підтримку.

Наприкінці 2019 року чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишов одразу після закінчення льодового шоу "Спляча красуня. Легенда двох королівств" вивів на лід їх однорічну доньку Мілу. Чернишов взяв дитину на руки і виніс її на льодову арену, прокотившись з нею по сцені.

Донька Анастасії Заворотнюк Міла з татом "КП"

Донька Анастасії Заворотнюк Міла з татом "КП"

А в кінці лютого 2020 року ЗМІ Росії заявили про те, що в Анастасії Заворотнюк хочуть забрати доньку через те, що чоловік актриси не справляється з вихованням дитини.

Мілу хоче забрати рідна мати актриси Валентина Борисівна, оскільки Петро Чернишов постійно перебуває на роботі, щоб оплатити дороге лікування дружини.

Анастасія Заворотнюк з донькою Мілою кадр відео

Анастасія Заворотнюк з донькою Мілою hellomagazine.com

Мама Анастасії Заворотнюк з її донькою Мілою кадр відео

За Мілою ж дивляться няні, що не влаштовує її бабусю. Мама Заворотнюк хоче, щоб дівчинка відчувала якомога більше турботи з боку рідних людей.

Відзначимо, що всього в Анастасії Заворотнюк троє дітей. Крім однорічної Міли і 24-річної Анни, в актриси ще є 19-річний син Майкл.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.