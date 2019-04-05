Актор зі "Сватів" брав аналізи у Зеленського

Кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський вранці, 5 квітня, здав аналізи в медичному діагностичному центрі Eurolab у Києві. З'ясувалося, що кров у нього взяв колишній учасник українського кулінарного шоу "МастерШеф-8" і актор масовки серіалу "Свати" Владислав Кірякулов.

На сайті клініки повідомляється, що Кірякулов працює у цьому медичному закладі 10 років, пише Аtr.ua.

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Зазначається, що Кірякулов працює у клініці масажистом і лікарем із загальної гігієни.

atr.ua

Крім того, він брав участь у 8 сезоні популярного українського кулінарного шоу "МастерШеф".

atr.ua

Також відомо, що Кірякулов знімався у відомому серіалі "Свати-5", де зіграв роль в одній із серій стрічки. Після участі у шоу "МастерШеф" він заявив, що хоче вивчити англійську мову і поїхати у Голлівуд, щоб знятися у кіно в США. Також Кірякулов знімався у фільмах "Україно, goodbye!", "Дублер кілера", "Полювання на вервольфа", "Санітар".

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kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

kino-teatr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше Зеленський під час виклику чинного глави держави Петра Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

Водночас у штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня це зробити у медичній частині НСК "Олімпійський".

Однак у команді Зеленського заявили, що їхній кандидат не буде здавати аналізи у цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажованим, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.

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