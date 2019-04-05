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Актор зі "Сватів" брав аналізи у Зеленського

12.2тЧитати матеріал російською

Кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський вранці, 5 квітня, здав аналізи в медичному діагностичному центрі Eurolab у Києві. З'ясувалося, що кров у нього взяв колишній учасник українського кулінарного шоу "МастерШеф-8" і актор масовки серіалу "Свати" Владислав Кірякулов.

На сайті клініки повідомляється, що Кірякулов працює у цьому медичному закладі 10 років, пише Аtr.ua.

Актор зі "Сватів" брав аналізи у Зеленського

atr.ua

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Зазначається, що Кірякулов працює у клініці масажистом і лікарем із загальної гігієни.

Актор зі "Сватів" брав аналізи у Зеленського

atr.ua

Крім того, він брав участь у 8 сезоні популярного українського кулінарного шоу "МастерШеф".

Актор зі "Сватів" брав аналізи у Зеленського

atr.ua

Також відомо, що Кірякулов знімався у відомому серіалі "Свати-5", де зіграв роль в одній із серій стрічки. Після участі у шоу "МастерШеф" він заявив, що хоче вивчити англійську мову і поїхати у Голлівуд, щоб знятися у кіно в США. Також Кірякулов знімався у фільмах "Україно, goodbye!", "Дублер кілера", "Полювання на вервольфа", "Санітар".

Актор зі "Сватів" брав аналізи у Зеленського

kino-teatr.ru

Актор зі "Сватів" брав аналізи у Зеленського

kino-teatr.ru

Актор зі "Сватів" брав аналізи у Зеленського

kino-teatr.ru

Актор зі "Сватів" брав аналізи у Зеленського

kino-teatr.ru

Актор зі "Сватів" брав аналізи у Зеленського

kino-teatr.ru

Актор зі "Сватів" брав аналізи у Зеленського

kino-teatr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Севченко Николай
Севченко Николай
1) Клиника партнера-россиянина Коломойского 2) Клиника фаната Зеленского 3) Принимал анализы актер из Сватов 4) Самое главное (ногти и волосы) - не сдал (именно они покажут накопление наркотиков, а из крови они намного быстрее выходят). Вот это цирк! Очень, блин, честно! Порошенко свои анализы отдал в 4 разных клиники (2 гос и 2 частных).
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Мосин Клим
Мосин Клим
я так понял что анализы теперь будет делать режисер сватов？
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Беркут Інгвар
Беркут Інгвар
кловун пішов до свого ж кловуна
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