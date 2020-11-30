Американського репера Ліл Яса застрелили після запису пісні: подробиці події

Популярного американського репера 25-річного Ліл Яса, справжнє ім'я якого Олександр Марк Антоніо, застрелили після запису нового треку.

Тіло знаменитості виявили вранці 28 листопада, пише видання TMZ.

Як стало відомо, вночі співробітники медичного центру Valley Care повідомили в правоохоронні органи про те, що до них доставили хлопця з множинними вогнепальними пораненнями. Після цього репера доставили в центр Eden, де він помер.

За інформацією поліції, вони знайшли місце злочину недалеко від станції Bart. Але про підозрюваних у вбивстві поки нічого невідомо.

Як з'ясувалося, 27 листопада Ліл Яс покинув студію звукозапису недалеко від Сан-Франциско, де записав новий трек. За словами близьких друзів музиканта, у нього не було ворогів, і він не міг зробити те, що привело до таких наслідків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в будинок американського репера Емінема пробрався зловмисник і погрожував вбити артиста.