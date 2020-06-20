Американського актора Елгорта звинуватили в зґвалтуванні неповнолітньої

Американського актора Енселя Елгорта звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої.

Про це повідомляє Daily Mail. За словами видання, знаменитість у 2014 році познайомився в Snapchat з 17-річною дівчиною на ім'я Габі. І нібито зґвалтував її під час їхнього першого побачення. Зазначається, що Елгорту на той момент було 20 років.

"Він не запитав мене, чи хочу я зайнятися сексом, знаючи, що це мій перший раз. Я ридала від болю, і я не хотіла робити це", – розповіла дівчина.

Енсель Елгорт (джерело – heroine.ru)

Вона також зазначила, що мовчала про це багато років на прохання актора. Адже, за її словами, Елгорт нібито попросив її не розповідати нікому про подію, оскільки це може зашкодити його кар'єрі.

Daily Mail

Представники актора на даний момент ніяк не прокоментували цю інформацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня дружина російського музиканта Романа Жукова Олена, заявила, що чоловік зґвалтував її на десятому тижні вагітності, після чого у неї стався викидень.