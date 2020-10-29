Американський порноактор-гей вирішив піти в політику, щоб боротися за права натуралів

42-річний американський порноактор Хуан Мелесіо вирішив податися в політику. Він балотується до міської ради Уільтон-Менорса.

Чоловік заявив, що його кар'єра ніяк не може вплинути на уявлення про нього, як про людину, пише видання Miami New Times.

"Порноакторам платять за те, щоб вони розважали вас і втілювали в життя фантазії. Коли вони не знімаються у фільмах, вони живуть таким же життям, як і інші люди", – сказав Мелесіо.

Він додав, що політики в своїх костюмах схожі на професіоналів, проте це не позбавляє їх від лицемірства і брехні, від яких люди втомилися.

Хуан Мелесіо вирішив податися в політику Infoline.ua

Відзначимо, що Хуан Мелесіо – гей і знаходиться в шлюбі з чоловіком. Також він входить в список 25 найбільш популярних порноакторів-геїв. Він вважає, що місто дуже сконцентроване на проблемах геїв і тому йде в політику боротися за права гетеросексуалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, порноактори 37-річний Жолт та 31-річна Христина з Угорщини, які познайомилися на знімальному майданчику і згодом одружилися, розповіли, як ставляться до своєї роботи.