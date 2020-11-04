Американські зірки пригрозили, що втечуть з США після перемоги Трампа на виборах: хто підтримав ідею

Багато американських знаменитостей на виборах президента США 2020 відкрито підтримали Джо Байдена. А перемога Дональда Трампа їм здається справжньою катастрофою.

У разі перемоги чинного президента, єдиним виходом для зірок стане переїзд в іншу країну, пише "Апостроф".

Ріккі Мартін і його чоловік

Поп-співак був активним учасником кампанії Джо Байдена і зізнався в інтерв'ю Variety, що він і його чоловік Джван Йосеф говорили про переїзд з США, якщо Трамп переможе на виборах 2020.

"Я завжди підтримував Байдена. Я думаю, що він – єдиний варіант, який у нас є, і він чудовий, він все життя був в політиці. Це той момент. Нам всім потрібно зібратися разом і вибрати курс нашої країни, – сказав співак.– Ми живемо сьогоднішнім днем, і у нас були плани покинути США, але ні. Ми повинні залишатися тут, і ми повинні боротися за свої права і те, у що ми віримо".

Ріккі Мартін і його чоловік "Апостроф"

Томмі Лі

Барабанщик Mötley Crüe – давній хейтер Дональда Трампа і його політичного курсу. В інтерв'ю газеті The Big Issue рок-зірка заявив, що переїде до Європи, якщо президент залишиться на другий термін.

"Клянуся Богом, якщо це станеться, я переїду до Великобританії. Я звідси звалю. Я повернуся на батьківщину, повернуся до Греції і куплю будинок на одному з островів, – сказав він. – Найбільше мене дратує те, що я відчуваю себе ніяково. Я відчуваю, що люди в Європі і в усьому світі дивляться на Америку і думають: "Якого хріна ви там робите? Припиніть голосувати за знаменитостей і знайдіть кого-небудь справжнього, щоб управляти країною".

Томмі Лі "Апостроф"

Брюс Спрінгстін

71-річний співак також не приховував презирства до чинного президента і часто критикував його в своїх інтерв'ю, заявляючи, що "Білий дім потребує екзорцизму".

"Якщо Трамп буде переобраний – чого він не буде; я передбачаю прямо зараз, що він програє – якщо з якоїсь випадковості це трапиться, шукайте мене в літаку, – сказав Спрінгстін австралійським ЗМІ.– Я люблю Австралію. Завжди приємно там бувати. Люблю людей, люблю природу, прекрасне місце для поїздок на мотоциклі. Вона дуже близька моєму серцю".

Брюс Спрінгстін "Апостроф"

Джон Ледженд і Кріссі Тейген

Співак Джон Ледженд і його дружина Кріссі Тейген зізналися, що втомилися від керівництва Трампа, і час від часу думають про міграцію.

"Ми тут народилися і виросли, тут усі наші сім'ї. Було б важко піти. Але я не знаю, що робити, коли у вас є лідер, який намагається зруйнувати демократію, – сказав Леджен в інтерв'ю Cosmopolitan UK.– Потрібно подумати про те, щоб поїхати куди-небудь, де є справжня демократія, в якій поважаються верховенство закону і права людини".

Джон Ледженд і Кріссі Тейген "Апостроф"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 листопада в США відбулися вибори президента. За цей пост у виборчих перегонах вступили в битву діючий глава держави, представник Республіканської партії Дональд Трамп і кандидат від Демократичної партії Джо Байден.