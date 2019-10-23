"Королева сосків!" Американська співачка завела мережу оголеними грудьми

Популярна голлівудська співачка і актриса Майлі Сайрус вразила шанувальників відвертими знімками без бюстгальтера.
Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в шортах і білій прозорій майці, крізь яку проглядалися соски.
"Я стаю простішою з кожним днем", — написала Майлі.
Майлі Сайрус
Фото з Instagram
Майлі Сайрус в прозорій майці
Фото з Instagram
Майлі Сайрус засвітила соски
Фото з Instagram
Зазначимо, що в коментарях під публікацією шанувальники засипали зірку компліментами
"Гаряча", "Королева сосків", "Ти богиня", "Така красива", "Відмінні груди", — написали люди.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Майлі Сайрус, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Майлі Сайрус оголила груди
Фото з Instagram
Майлі Сайрус продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Майлі Сайрус сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Майлі Сайрус продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Майлі Сайрус показала голі груди
Фото з Instagram
Спокуслива Майлі Сайрус
Фото з Instagram
Майлі Сайрус в відвертому вбранні
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, після розриву з чоловіком Ліамом Хемсортом Майлі Сайрус застали за поцілунками з блогеркою Кейтлін Картер під час відпочинку в Італії. Потім стало відомо, що зірка знайшла нового коханого. Ним став 22-річний австралійський співак Коді Сімпсон.
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