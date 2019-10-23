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23 жовтня • оновлено в 10:14
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"Королева сосків!" Американська співачка завела мережу оголеними грудьми

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Популярна голлівудська співачка і актриса Майлі Сайрус вразила шанувальників відвертими знімками без бюстгальтера.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в шортах і білій прозорій майці, крізь яку проглядалися соски.

"Я стаю простішою з кожним днем", — написала Майлі.

Майлі Сайрус

Майлі Сайрус

Фото з Instagram

Майлі Сайрус в прозорій майці

Майлі Сайрус в прозорій майці

Фото з Instagram

Майлі Сайрус засвітила соски

Майлі Сайрус засвітила соски

Фото з Instagram

Новини
"Тіна, вбиваєш!" Кароль засвітила голі груди на гарячому фото

Зазначимо, що в коментарях під публікацією шанувальники засипали зірку компліментами

"Гаряча", "Королева сосків", "Ти богиня", "Така красива", "Відмінні груди", — написали люди.

"Королева сосків!" Американська співачка завела мережу оголеними грудьми
"Королева сосків!" Американська співачка завела мережу оголеними грудьми
"Королева сосків!" Американська співачка завела мережу оголеними грудьми
"Королева сосків!" Американська співачка завела мережу оголеними грудьми
"Королева сосків!" Американська співачка завела мережу оголеними грудьми

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Майлі Сайрус, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Майлі Сайрус оголила груди

Майлі Сайрус оголила груди

Фото з Instagram

Майлі Сайрус продемонструвала "п'яту точку"

Майлі Сайрус продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Майлі Сайрус сексуально позує на камеру

Майлі Сайрус сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Майлі Сайрус продемонструвала "п'яту точку"

Майлі Сайрус продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

Майлі Сайрус показала голі груди

Майлі Сайрус показала голі груди

Фото з Instagram

Спокуслива Майлі Сайрус

Спокуслива Майлі Сайрус

Фото з Instagram

Майлі Сайрус в відвертому вбранні

Майлі Сайрус в відвертому вбранні

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розриву з чоловіком Ліамом Хемсортом Майлі Сайрус застали за поцілунками з блогеркою Кейтлін Картер під час відпочинку в Італії. Потім стало відомо, що зірка знайшла нового коханого. Ним став 22-річний австралійський співак Коді Сімпсон.

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Особа
Майлі Сайрус
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