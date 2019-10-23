"Королева сосків!" Американська співачка завела мережу оголеними грудьми

Популярна голлівудська співачка і актриса Майлі Сайрус вразила шанувальників відвертими знімками без бюстгальтера.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в шортах і білій прозорій майці, крізь яку проглядалися соски.

"Я стаю простішою з кожним днем", — написала Майлі.

Майлі Сайрус Фото з Instagram

Майлі Сайрус в прозорій майці Фото з Instagram

Майлі Сайрус засвітила соски Фото з Instagram

Зазначимо, що в коментарях під публікацією шанувальники засипали зірку компліментами

"Гаряча", "Королева сосків", "Ти богиня", "Така красива", "Відмінні груди", — написали люди.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Майлі Сайрус, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Майлі Сайрус оголила груди Фото з Instagram

Майлі Сайрус продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Майлі Сайрус сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Майлі Сайрус продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Майлі Сайрус показала голі груди Фото з Instagram

Спокуслива Майлі Сайрус Фото з Instagram

Майлі Сайрус в відвертому вбранні Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, після розриву з чоловіком Ліамом Хемсортом Майлі Сайрус застали за поцілунками з блогеркою Кейтлін Картер під час відпочинку в Італії. Потім стало відомо, що зірка знайшла нового коханого. Ним став 22-річний австралійський співак Коді Сімпсон.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал