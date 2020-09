Американська співачка встановила рекорд в Instagram за кількістю підписників

Аріана Ґранде встановила рекорд в Instagram. Фото: C Flanigan

Американська співачка Аріана Ґранде встановила в соціальній мережі Instagram новий рекорд. Артистка стала першою жінкою, яка набрала 200 млн підписників.

Як повідомляє видання Worldnewj, знаменитість змістила з цієї позиції модель Кайлі Дженнер і співачку Селену Гомес, в яких 193 і 190 млн підписників відповідно.

Кількість підписників у співачки Instagram Аріани Ґранде

Серед чоловіків рекордну кількість підписників в Instagram має португальський футболіст Кріштіану Роналду, за життям якого стежать 237 млн ​​людей.

Нагадаємо, це не перша перемога знаменитості за останній тиждень. Так, Ґранде в межах музичної церемонії MTV VMA 2020 отримала нагороду за найкращу колаборацію (пісня "Rain On Me") та за краще відео, зроблене вдома (кліп "Stuck with U").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше південнокорейська кейпоп-група BTS презентувала кліп на пісню "Dynamite", який побив рекорди на Youtube. За день ролик набрав 120 млн переглядів, а також отримав 9,6 млн лайків.

