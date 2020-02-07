"Американець, врятуй мене!" Дар'я Петрожицька показала сідниці в незвичайному ракурсі

Популярна українська актриса Дар'я Петрожицька, яка раніше подалася ще і в співачки, показала, як її знерухомив кіт.

Відео з ним вона опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

28-річна дівчина проводила час зі своїми друзями, один них збирався за кордон, але Дар'я не могла йому допомогти в зборах, оскільки її рухи істотно обмежила чорна кішка, що заснула прямо на її сідницях.

"Я не можу встати. Дивіться, ну як? Мене придавило! Американець, мене придавило, врятуй мене!", - поскаржилася Петрожицька.

Оскільки сторіз в Інстаграм тримаються всього добу, ми залили відео на YouTube:

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