"Американець, врятуй мене!" Дар'я Петрожицька показала сідниці в незвичайному ракурсі

Популярна українська актриса Дар'я Петрожицька, яка раніше подалася ще і в співачки, показала, як її знерухомив кіт.
Відео з ним вона опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram.
28-річна дівчина проводила час зі своїми друзями, один них збирався за кордон, але Дар'я не могла йому допомогти в зборах, оскільки її рухи істотно обмежила чорна кішка, що заснула прямо на її сідницях.
"Я не можу встати. Дивіться, ну як? Мене придавило! Американець, мене придавило, врятуй мене!", - поскаржилася Петрожицька.
Оскільки сторіз в Інстаграм тримаються всього добу, ми залили відео на YouTube:
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