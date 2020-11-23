American Music Awards 2020: названо найкращих музикантів за версією престижної премії

23 листопада в Лос-Анджелесі (США) відбулася церемонія вручення престижної музичної премії American Music Awards 2020 (AMA). Усього було вручено 22 статуетки.

Так, фаворитами 48-церемонії нагородження American Music Awards у 2020 році стали Тейлор Свіфт і The Weeknd. OBOZREVATEL пропонує дізнатися всіх переможців премії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тейлор Свіфт стала фавориткою на American Music Awards.

The Weeknd став фаворитом на American Music Awards.

Спеціально запрошеними гостями стали Дженніфер Лопес, Кара Делевінь, Меган Фокс і Колсон Бейкер, Періс Хілтон та інші знаменитості.

Дженніфер Лопес виступила на American Music Awards.

Урочиста церемонія вручення музичної премії 2020 року вперше пройшла без глядачів через пандемію коронавірусу. Її провели за мінімальної участі виконавців та персоналу.

Всі переможці American Music Awards 2020:

Артист року – Тейлор Свіфт

Найкращий новий виконавець – Doja Cat

Колаборація року – Dan + Shay і Джастін Бібер, 10,000 Hours

Найкращий артист у соцмережах – BTS

Найкраще музичне відео – Тейлор Свіфт, Сardigan

Найкращий виконавець – поп/рок – Джастін Бібер

Найкращий виконавець – поп/рок – Тейлор Свіфт

Найкращий дует або гурт – поп/рок – BTS

Найкращий альбом – поп/рок – Гаррі Стайлс, Fine Line

Найкраща пісня – поп/рок – Дуа Ліпа, Do not Start Now

Найкращий виконавець – реп/хіп-хоп – Juice WRLD

Найкращий виконавець – реп/хіп-хоп – Нікі Мінаж

Найкращий альбом – реп/хіп-хоп – Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial

Найкраща пісня – реп/хіп-хоп – Cardi B ft. Megan Thee Stallion, WAP

Найкращий виконавець – соул/R&B – The Weeknd

Найкращий виконавець – соул/R&B – Doja Cat

Найкращий альбом – соул/R&B – The Weeknd, After Hours

Найкраща пісня – соул/R&B – The Weeknd, Heartless

Найкращий виконавець – Alternative Rock – Twenty One Pilots

Найкращий артист – сучасна музика для дорослих – Jonas Brothers

Найкращий виконавець – Electronic Dance Music (EDM) – Леді Гага

Найкращий саундтрек – Birds of Prey: The Album

Відзначимо, за підсумками American Music Awards 2020 року, Тейлор Свіфт стала світовою рекордсменкою – за історію існування премії вона отримала 32 статуетки і побила рекорд легендарного Майкла Джексона.

Кліп-переможець American Music Awards 2020:

Найкраща пісня 2020 на стилях поп/рок за версією American Music Awards

Найкраща пісня 2020 на стилях соул/R&B за версією American Music Awards

Найкраща пісня 2020 на стилях реп/хіп-хоп за версією American Music Awards

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 8 листопада, були оголошені лауреати премії MTV Europe Music Awards 2020. Тріумфатором церемонії став кей-поп-гурт BTS, що отримав одразу чотири нагороди.