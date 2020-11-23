American Music Awards 2020: названо найкращих музикантів за версією престижної премії
23 листопада в Лос-Анджелесі (США) відбулася церемонія вручення престижної музичної премії American Music Awards 2020 (AMA). Усього було вручено 22 статуетки.
Так, фаворитами 48-церемонії нагородження American Music Awards у 2020 році стали Тейлор Свіфт і The Weeknd. OBOZREVATEL пропонує дізнатися всіх переможців премії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Спеціально запрошеними гостями стали Дженніфер Лопес, Кара Делевінь, Меган Фокс і Колсон Бейкер, Періс Хілтон та інші знаменитості.
Урочиста церемонія вручення музичної премії 2020 року вперше пройшла без глядачів через пандемію коронавірусу. Її провели за мінімальної участі виконавців та персоналу.Всі переможці American Music Awards 2020:
Артист року – Тейлор Свіфт
Найкращий новий виконавець – Doja Cat
Колаборація року – Dan + Shay і Джастін Бібер, 10,000 Hours
Найкращий артист у соцмережах – BTS
Найкраще музичне відео – Тейлор Свіфт, Сardigan
Найкращий виконавець – поп/рок – Джастін Бібер
Найкращий виконавець – поп/рок – Тейлор Свіфт
Найкращий дует або гурт – поп/рок – BTS
Найкращий альбом – поп/рок – Гаррі Стайлс, Fine Line
Найкраща пісня – поп/рок – Дуа Ліпа, Do not Start Now
Найкращий виконавець – реп/хіп-хоп – Juice WRLD
Найкращий виконавець – реп/хіп-хоп – Нікі Мінаж
Найкращий альбом – реп/хіп-хоп – Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial
Найкраща пісня – реп/хіп-хоп – Cardi B ft. Megan Thee Stallion, WAP
Найкращий виконавець – соул/R&B – The Weeknd
Найкращий виконавець – соул/R&B – Doja Cat
Найкращий альбом – соул/R&B – The Weeknd, After Hours
Найкраща пісня – соул/R&B – The Weeknd, Heartless
Найкращий виконавець – Alternative Rock – Twenty One Pilots
Найкращий артист – сучасна музика для дорослих – Jonas Brothers
Найкращий виконавець – Electronic Dance Music (EDM) – Леді Гага
Найкращий саундтрек – Birds of Prey: The Album
Відзначимо, за підсумками American Music Awards 2020 року, Тейлор Свіфт стала світовою рекордсменкою – за історію існування премії вона отримала 32 статуетки і побила рекорд легендарного Майкла Джексона.Кліп-переможець American Music Awards 2020:Найкраща пісня 2020 на стилях поп/рок за версією American Music AwardsНайкраща пісня 2020 на стилях соул/R&B за версією American Music AwardsНайкраща пісня 2020 на стилях реп/хіп-хоп за версією American Music Awards
Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 8 листопада, були оголошені лауреати премії MTV Europe Music Awards 2020. Тріумфатором церемонії став кей-поп-гурт BTS, що отримав одразу чотири нагороди.