American Music Awards 2020: названо найкращих музикантів за версією престижної премії

Олена Кордунова
Олена Кордунова
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American Music Awards 2020

23 листопада в Лос-Анджелесі (США) відбулася церемонія вручення престижної музичної премії American Music Awards 2020 (AMA). Усього було вручено 22 статуетки.

Так, фаворитами 48-церемонії нагородження American Music Awards у 2020 році стали Тейлор Свіфт і The Weeknd. OBOZREVATEL пропонує дізнатися всіх переможців премії (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Тейлор Свіфт стала фавориткою на American Music Awards.
The Weeknd став фаворитом на American Music Awards.

Спеціально запрошеними гостями стали Дженніфер Лопес, Кара Делевінь, Меган Фокс і Колсон Бейкер, Періс Хілтон та інші знаменитості.

Дженніфер Лопес виступила на American Music Awards.

Урочиста церемонія вручення музичної премії 2020 року вперше пройшла без глядачів через пандемію коронавірусу. Її провели за мінімальної участі виконавців та персоналу.

Всі переможці American Music Awards 2020:

  • Артист року – Тейлор Свіфт

  • Найкращий новий виконавець – Doja Cat

  • Колаборація року – Dan + Shay і Джастін Бібер, 10,000 Hours

  • Найкращий артист у соцмережах – BTS

  • Найкраще музичне відео – Тейлор Свіфт, Сardigan

  • Найкращий виконавецьпоп/рок – Джастін Бібер

  • Найкращий виконавецьпоп/рок – Тейлор Свіфт

  • Найкращий дует або гуртпоп/рок – BTS

  • Найкращий альбомпоп/рок – Гаррі Стайлс, Fine Line

  • Найкраща пісняпоп/рок – Дуа Ліпа, Do not Start Now

  • Найкращий виконавецьреп/хіп-хоп – Juice WRLD

  • Найкращий виконавецьреп/хіп-хоп – Нікі Мінаж

  • Найкращий альбомреп/хіп-хоп – Roddy Ricch, Please Excuse Me For Being Antisocial

  • Найкраща пісняреп/хіп-хоп – Cardi B ft. Megan Thee Stallion, WAP

  • Найкращий виконавецьсоул/R&B – The Weeknd

  • Найкращий виконавецьсоул/R&B – Doja Cat

  • Найкращий альбомсоул/R&B – The Weeknd, After Hours

  • Найкраща піснясоул/R&B – The Weeknd, Heartless

  • Найкращий виконавецьAlternative Rock – Twenty One Pilots

  • Найкращий артистсучасна музика для дорослих – Jonas Brothers

  • Найкращий виконавецьElectronic Dance Music (EDM) – Леді Гага

  • Найкращий саундтрек – Birds of Prey: The Album

Відзначимо, за підсумками American Music Awards 2020 року, Тейлор Свіфт стала світовою рекордсменкою – за історію існування премії вона отримала 32 статуетки і побила рекорд легендарного Майкла Джексона.

Кліп-переможець American Music Awards 2020:

Найкраща пісня 2020 на стилях поп/рок за версією American Music Awards

Найкраща пісня 2020 на стилях соул/R&B за версією American Music Awards

Найкраща пісня 2020 на стилях реп/хіп-хоп за версією American Music Awards

Як повідомляв OBOZREVATEL, в неділю, 8 листопада, були оголошені лауреати премії MTV Europe Music Awards 2020. Тріумфатором церемонії став кей-поп-гурт BTS, що отримав одразу чотири нагороди.

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