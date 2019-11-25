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25 листопада • оновлено в 13:24
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American Music Awards 2019: названі всі переможці премії

1.5т
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Названо імена всіх переможців премії American Music Awards 2019, яка відбулася в ніч на 25 листопада в США.

Так, як повідомляється на офіційному сайті премії, рекорд за кількістю нагород поставила Тейлор Свіфт – співачка пішла додому з шістьма статуетками, серед яких "Артистка року" і "Артистка десятиліття".

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт

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Зірка потішила глядачів і своїм запальним виступом на премії. Так, Тейлор виконала мікс своїх хітів – "The Man", "Shake It Off" і "Lover".

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт

Getty

Переможцею номінації "Найкраща альтернативна виконавиця" стала Біллі Айліш.

Біллі Айліш

Біллі Айліш

Getty

Найкращим альбомом країни була визнана Керрі Андервуд.

Керрі Андервуд

Керрі Андервуд

Getty

А ось найкращим гуртом або дуетом у стилі попрок стали Шон Мендес і Каміла Кабелло.

Шон Мендес і Каміла Кабелло

Шон Мендес і Каміла Кабелло

Getty

Шон Мендес і Каміла Кабелло

Шон Мендес і Каміла Кабелло

Getty

Всі переможці American Music Awards 2019:

  • Виконавиця року – Тейлор Свіфт

  • Відкриття року – Біллі Айліш

  • Відео року – Тейлор Свіфт, You Need To Calm Down

Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт

Getty

  • Тур року – BTS

  • Найкраща виконавиця в стилі попрок – Тейлор Свіфт

  • Найкращий виконавець у стилі попрок – Halid

  • Найкращий гурт або дует у стилі попрок – Шон Мендес і Каміла Кабелло, "Señorita"

  • Найкраща пісня в стилі попрок – Halsey, "Without Me"

  • Найкращий альбом у стилі попрок – Тейлор Свіфт, "Lover"

  • Найкраща хіпхоп-виконавиця – Карді Бі

  • Найкраща хіпхоп-пісня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"

  • Найкращий хіп-хоп-альбом – Post Malone, "Hollywood's Bleeding"

  • Найкраща виконавиця в стилі соул/R&B – Бейонсе

  • Найкраща пісня в стилі соул/R&B – Бруно Марс

  • Найкращий альбом у стилі соул/R&B – Khalid, "Free Spirit"

  • Найкраща альтернативна виконавиця – Біллі Айліш

  • Найкращий саундтрек – "Bohemian Rhapsody", Queen

  • Артистка десятиліття – Тейлор Свіфт

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що видання Forbes склало щорічний рейтинг 100 найбільш високооплачуваних світових знаменитостей 2019 року.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Тейлор Свіфт Бейонсе
Місце
США
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