American Music Awards 2019: названі всі переможці премії

Названо імена всіх переможців премії American Music Awards 2019, яка відбулася в ніч на 25 листопада в США.

Так, як повідомляється на офіційному сайті премії, рекорд за кількістю нагород поставила Тейлор Свіфт – співачка пішла додому з шістьма статуетками, серед яких "Артистка року" і "Артистка десятиліття".

Тейлор Свіфт Інстаграм

Зірка потішила глядачів і своїм запальним виступом на премії. Так, Тейлор виконала мікс своїх хітів – "The Man", "Shake It Off" і "Lover".

Тейлор Свіфт Getty

Переможцею номінації "Найкраща альтернативна виконавиця" стала Біллі Айліш.

Біллі Айліш Getty

Найкращим альбомом країни була визнана Керрі Андервуд.

Керрі Андервуд Getty

А ось найкращим гуртом або дуетом у стилі попрок стали Шон Мендес і Каміла Кабелло.

Шон Мендес і Каміла Кабелло Getty

Шон Мендес і Каміла Кабелло Getty

Всі переможці American Music Awards 2019:

Виконавиця року – Тейлор Свіфт

Відкриття року – Біллі Айліш

Відео року – Тейлор Свіфт, You Need To Calm Down

Тейлор Свіфт Getty

Тур року – BTS

Найкраща виконавиця в стилі попрок – Тейлор Свіфт

Найкращий виконавець у стилі попрок – Halid

Найкращий гурт або дует у стилі попрок – Шон Мендес і Каміла Кабелло, "Señorita"

Найкраща пісня в стилі попрок – Halsey, "Without Me"

Найкращий альбом у стилі попрок – Тейлор Свіфт, "Lover"

Найкраща хіпхоп-виконавиця – Карді Бі

Найкраща хіпхоп-пісня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"

Найкращий хіп-хоп-альбом – Post Malone, "Hollywood's Bleeding"

Найкраща виконавиця в стилі соул/R&B – Бейонсе

Найкраща пісня в стилі соул/R&B – Бруно Марс

Найкращий альбом у стилі соул/R&B – Khalid, "Free Spirit"

Найкраща альтернативна виконавиця – Біллі Айліш

Найкращий саундтрек – "Bohemian Rhapsody", Queen

Артистка десятиліття – Тейлор Свіфт

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що видання Forbes склало щорічний рейтинг 100 найбільш високооплачуваних світових знаменитостей 2019 року.

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