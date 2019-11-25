American Music Awards 2019: названі всі переможці премії

Названо імена всіх переможців премії American Music Awards 2019, яка відбулася в ніч на 25 листопада в США.
Так, як повідомляється на офіційному сайті премії, рекорд за кількістю нагород поставила Тейлор Свіфт – співачка пішла додому з шістьма статуетками, серед яких "Артистка року" і "Артистка десятиліття".
Тейлор Свіфт
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Зірка потішила глядачів і своїм запальним виступом на премії. Так, Тейлор виконала мікс своїх хітів – "The Man", "Shake It Off" і "Lover".
Тейлор Свіфт
Getty
Переможцею номінації "Найкраща альтернативна виконавиця" стала Біллі Айліш.
Біллі Айліш
Getty
Найкращим альбомом країни була визнана Керрі Андервуд.
Керрі Андервуд
Getty
А ось найкращим гуртом або дуетом у стилі попрок стали Шон Мендес і Каміла Кабелло.
Шон Мендес і Каміла Кабелло
Getty
Шон Мендес і Каміла Кабелло
Getty
Всі переможці American Music Awards 2019:
Виконавиця року – Тейлор Свіфт
Відкриття року – Біллі Айліш
Відео року – Тейлор Свіфт, You Need To Calm Down
Тейлор Свіфт
Getty
Тур року – BTS
Найкраща виконавиця в стилі попрок – Тейлор Свіфт
Найкращий виконавець у стилі попрок – Halid
Найкращий гурт або дует у стилі попрок – Шон Мендес і Каміла Кабелло, "Señorita"
Найкраща пісня в стилі попрок – Halsey, "Without Me"
Найкращий альбом у стилі попрок – Тейлор Свіфт, "Lover"
Найкраща хіпхоп-виконавиця – Карді Бі
Найкраща хіпхоп-пісня – Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, "Old Town Road"
Найкращий хіп-хоп-альбом – Post Malone, "Hollywood's Bleeding"
Найкраща виконавиця в стилі соул/R&B – Бейонсе
Найкраща пісня в стилі соул/R&B – Бруно Марс
Найкращий альбом у стилі соул/R&B – Khalid, "Free Spirit"
Найкраща альтернативна виконавиця – Біллі Айліш
Найкращий саундтрек – "Bohemian Rhapsody", Queen
Артистка десятиліття – Тейлор Свіфт
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що видання Forbes склало щорічний рейтинг 100 найбільш високооплачуваних світових знаменитостей 2019 року.
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