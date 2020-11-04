Alyosha зізналася, що її мало не зґвалтували в поїзді

Українська співачка Alyosha відверто розповіла про те, що 16 років тому їй довелося пережити домагання п'яного попутника, з яким вона їхала в одному купе.

Довгий час артистка нікому про це не розповідала. На щастя, їй вдалося захиститися, повідомила вона в програмі "Зірковий шлях" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я розумію, що якась рука по мені повзе. Я прокидаюся і кажу: "Що ви робите?!" А цей чоловік "бахнув", мені 18 років, ніч, закрите купе, він сів на моє місце і почав там...", – розповіла Alyosha.

Щоб захистити себе, співачка вкуталась в простирадло, і почала відбиватися від чоловіка. Також вона кликала на допомогу провідницю, але та спала.

"Я намагалася перебудувати його на якісь інші думки, відволікти його, щоб він не концентрувався на мені. Це був хаос. Коли він вийшов в Дніпрі, я сіла – не плачу, не кричу. У мене був просто шок", – зазначила артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Alyosha порадувала користувачів мережі кардинальною зміною іміджу.