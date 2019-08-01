Alyosha назве майбутнього представника України на дитячому "Євробаченні-2019"

Суспільне мовлення офіційно оприлюднило склад журі, яке обиратиме виконавця для участі в дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2019".

Українська співачка, автор безумовних хітів і представниця України на "Євробаченні-2010" Alyosha потрапила в число фахівців, які найближчим часом виберуть юного представника нашої країни на міжнародному дитячому вокальному конкурсі "Євробачення-2019".

За словами виконавиці, у своїй оцінці головним критерієм вона буде ставити голос і його магію: - Це те, що лікує душу. Останнім часом ми стали звертати більше уваги на технічне володіння вокалом, на трендовість аранжування і тексту пісень. Але голосам і пісням, де співає душа, завжди треба віддавати перевагу. Моя порада один - дозволяти співати думки через голос, тоді кожен ваш звук і почутим!

Крім Alyosha, до складу професійного оргкомітету увійшли: співачка і член правління UA: Суспільне мовлення Олександра Кольцова, співак і композитор Adam, співачка і композитор Tanya Sha, музичний продюсер розважального напрямку UA: Суспільне мовлення Олександр Стасов, глава делегації Дитячого "Євробачення-2019" від України Оксана Скибинська і виконавчий продюсер розважального напрямку UA: Суспільне мовлення Станіслав Медведєв.

Прийом заявок на участь в дитячому "Євробаченні" триватиме до 8 серпня, а шорт-лист обіцяють оголосити з 12 по 14 серпня. Вже сімнадцятий за рахунком конкурс відбудеться 24 листопада в Польщі.

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