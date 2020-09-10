Alyona Alyona зворушила щемливим відео з побитою в потязі Маріуполь – Київ Луговою

Українська реперка й учасниця проєкту "Танці з зірками" Аlyona Аlyona (Олена Савраненко) викликала ажіотаж у мережі новим кліпом на трек "Сумно", де головною героїнею стала побита в потязі Маріуполь – Київ Анастасія Лугова.

Жінка з'явилася в кадрі із синцями на обличчі. Свою роботу Аlyona Аlyona присвятила боротьбі з насильством. Багато користувачів мережі зазначили, що реперка довела їх до сліз треком. Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися ролик, доскрольте новину до кінця).

"Настя – головна героїня мого нового відео "Сумно". Та сама дівчина, на долю якої випало випробування. Вона була жорстоко побита на очах у маленького сина у потязі Маріуполь – Київ. Ця історія чіпляє за саме серце, западає прямо в душу, щемить. Ця історія вчить: не мовчіть!" – зазначила артистка в описі до кліпу.

Анастасія Лугова знялася в кліпі Аlyona Аlyona "Сумно". YouYube (скриншот відео)

Також вона додала. що крізь неї проходили різні історії, в яких люди страждали, боялися, боролися за життя і за дітей. Вона наголосила, що, незважаючи на будь-які обставини, ніхто не має права здійснювати насильство над особистістю.

"Більшість із них боялася говорити про фізичну розправу над собою. Тому для мене великим вчинком є згода Анастасії взяти участь у зйомках, тому що вона, як ніхто, розуміє сенс мого тексту. Вона не мовчала! І я закликаю кожну людину, яка пережила насильство над собою або стала його свідком: розкажіть про це, не мовчіть про це! Адже якщо хоч одне життя буде врятоване – це вже велике досягнення", – додала реперка.

Побита в потязі Маріуполь – Київ дівчина знялася в кліпі Аlyona Аlyona. YouYube (скриншот відео)

Відео та текст пісні зворушили користувачів мережі. Багато з них зазначили, що розплакалися після перегляду кліпу.

"Я підліток, але очі в сльозах. Пісня дуже красива й емоційна! Дякую за таких людей, як Альона!" – захопилися користувачі.

"Спасибі, Альоно... Ваша творчість так потрібна українському народу! Влучно, як ніколи. Прямо в душу..." – додали в мережі.

Користувачі мережі захопилися роботою реперки. YouYube (скріншот коментарів)

У мережі вказали на важливість треку Аlyona Аlyona. YouYube (скриншот коментарів)

Аlyona Аlyona викликала ажіотаж у мережі новим кліпом. YouYube (скриншот коментарів)

OBOZREVATEL також наводить уривок з тексту пісні "Сумно" на мові оригіналу:

Як жити, коли поруч стільки болю є? Витримати волю, що насправді, як неволя. Як тиснути їм руки, через посмішку, крізь зуби? Як бути з тими, хто тебе повільно й тихо губить? Хочеться кричати на весь світ, що ти у пастці, Коли смуток і печаль танцюють тобі свої танці ,Ти тихо і повільно розчиняєшся між них. Той, про кого не говорять, вже вважай з планети зник, І якось так, куди крикнути, аби почули? В які двері стукати і де чекати чуда? Як стримати в собі наслідки зради і синці? Бо ні журавля у небі, ні синиці у руці... Тільки б діти плакать не хотіли Як тепло віддати, із поламаного тіла? Як зібрати душу із уламків на підлозі? Повесні, коли сьогодні – осінь.

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