Аlyona Аlyona заявила, що не поїде на Євробачення через політику на конкурсі

Українська реп-зірка Аlyona Аlyona заявила, що поки не хоче брати участь в Євробаченні через істотний вплив політики на конкурс.

Співачка стала гостею YouTube-шоу "Дізнатися за 10 секунд", де розповіла, що раніше їй пропонували взяти участь у Національному відборі на Євробачення, однак в 2019 році вона відмовилася від змагання (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Колись була пропозиція на рахунок Євробачення ще з треком "Падло" з Аліною Паш. Але це був один з перших кліпів, я не вела майже концертної діяльності, через це мені було дуже страшно. Я не ризикнула. А зараз – не знаю. Воно таким політизованим стало, це шоу", – зазначила реперка.

Алена Алена і Нетта Барзілай TUT.BY

За її словами, на Євробаченні оцінюють конкурсантів у більшій мірі не за артистизм і вокальний талант, а враховують і політичну ситуацію в країні, яку вони представляють.

"Там більше не вокалу, не якогось артистизму, а політики. Це дуже відштовхує. Можливо коли-небудь, але не зараз", – сказала зірка українського хіп-хопу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Alyona Alyona увійшла в рейтинг 10 найбільш перспективних реп-виконавців Європи за версією німецького порталу Highsnobiety.