Alyona Alyona викликала захват мережі новим кліпом про рідний район. Відео

Ольга Веркалець Люди 11:53, 23.10.2020 Оновлено: 11:55, 23.10.2020

Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) презентувала емоційний кліп на пісню Rayon, яку записала разом з казахським артистом Fatbelly.

Відповідне відео було опубліковано на офіційному YouTube-каналі Олени. У ролику репери з'явилися в спортивних костюмах у районах, де народилися (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Виконавиця розповіла, що одного разу побачила в соцмережі соціальний ролик, де всі ролі виконував один хлопець. Олена написала йому, і з'ясувалося, що колись він пропонував їй співпрацю. Так і з'явився їхній спільний трек.

Кадр з кліпу.
Скриншот

"Що може об’єднувати двох простих людей? Ми подумали, що 100% – рідний район. В мене була демка карантинна, вона сподобалася Жені, і він написав крутий куплет і свій варіант приспіву. Хочеться, щоб це качало наші рідні райони", – прокоментувала прем'єру Alyona Alyona.

Шанувальники прийшли в захват від нової відеороботи музикантів. Користувачі відзначали, що в пісні впізнали і свій рідний район.

"Як завжди топ! Дуже круто. Приспів з першого ж разу в голові крутиться", "Найкращий міжнародний фіт", "Класна робота, при чому тематика взята життєва (район)", – написали в коментарях.

У мережі в захваті від пісні.
Скриншот
Шанувальники прийшли в захват від пісні.
Скриншот

Alyona alyona - Rayon (feat. Fatbelly): дивитися кліп

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український гурт KAZKA презентував емоційний кліп на свою нову пісню "Мало", що увійшла в студійний альбом Nirvana.

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