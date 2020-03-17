У рушнику і масці з капусти: Аlyona Аlyona викликала ажіотаж новими фото

Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, викликала ажіотаж в мережі новими фото.
Так, на них вона позувала в рушнику на голе тіло і масці з капусти. Відповідні знімки Савраненко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
ALYONA ALYONA
Фото: instagram/alyona.alyona.official
"SPA процедури по-баришівськи", – написала реп-зірка.
ALYONA ALYONA в масці з капусти
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA робить Spa процедури
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA в масці і рушнику на голе тіло
Фото: instagram/alyona.alyona.official
Шанувальники з гумором поставилися до нової публікації Савраненко. Багато з них також засипали її компліментами.
Зазначимо, що дівчина часто тішить своїх шанувальників й пікантними фото.
ALYONA ALYONA засвітила пишні груди
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA сексуально позує на камеру
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA у відвертому купальнику
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA в пікантній фотосесії
Фото: instagram/alyona.alyona.official
Спокуслива ALYONA ALYONA
Фото: instagram/alyona.alyona.official
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ALYONA ALYONA засвітила пишні груди на пікантному знімку. Зазначається, що на фото реп-зірка позувала на тлі величезної тарілки салату олів'є.
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