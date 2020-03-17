У рушнику і масці з капусти: Аlyona Аlyona викликала ажіотаж новими фото

Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, викликала ажіотаж в мережі новими фото.

Так, на них вона позувала в рушнику на голе тіло і масці з капусти. Відповідні знімки Савраненко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

ALYONA ALYONA Фото: instagram/alyona.alyona.official

"SPA процедури по-баришівськи", – написала реп-зірка.

ALYONA ALYONA в масці з капусти Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA робить Spa процедури Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA в масці і рушнику на голе тіло Фото: instagram/alyona.alyona.official

Шанувальники з гумором поставилися до нової публікації Савраненко. Багато з них також засипали її компліментами.

Зазначимо, що дівчина часто тішить своїх шанувальників й пікантними фото.

ALYONA ALYONA засвітила пишні груди Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA сексуально позує на камеру Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA у відвертому купальнику Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA в пікантній фотосесії Фото: instagram/alyona.alyona.official

Спокуслива ALYONA ALYONA Фото: instagram/alyona.alyona.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ALYONA ALYONA засвітила пишні груди на пікантному знімку. Зазначається, що на фото реп-зірка позувала на тлі величезної тарілки салату олів'є.

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