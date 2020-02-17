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17 лютого • оновлено в 16:20
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Alyona Alyona похвалилася сміливими фото в купальнику

2.8т
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Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, поділилася з шанувальниками пікантними знімками з відпочинку на Балі.

Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в чорному купальнику, продемонструвавши соковиті форми. Зазначимо, що Савраненко займалася йогою.

ALYONA ALYONA

ALYONA ALYONA

Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Балі навіває займатися йогою, пишіть в коментарях, які пози ви впізнали", – звернулася вона до шанувальників.

ALYONA ALYONA показала сміливі фото

ALYONA ALYONA показала сміливі фото

Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA сексуально позує на камеру

ALYONA ALYONA сексуально позує на камеру

Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA в пікантній фотосесії

ALYONA ALYONA в пікантній фотосесії

Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA займається йогою

ALYONA ALYONA займається йогою

Фото: instagram/alyona.alyona.official

ALYONA ALYONA займається йогою

ALYONA ALYONA займається йогою

Фото: instagram/alyona.alyona.official

Новини
51-річна ексдружина Бондарчука засвітила соковиті форми в купальнику. Фото

Шанувальники в коментарях до публікації засипали Савраненко компліментами.

Alyona Alyona похвалилася сміливими фото в купальнику
Alyona Alyona похвалилася сміливими фото в купальнику
Alyona Alyona похвалилася сміливими фото в купальнику
Alyona Alyona похвалилася сміливими фото в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ALYONA ALYONA засвітила пишні груди на пікантному знімку. Зазначається, що на фото реп-зірка позувала на тлі величезної тарілки салату олів'є.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
ALYONA ALYONA
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фил филька
фил филька
обоз кое как нашел четырех извращенцев и выложил их мысли)))
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