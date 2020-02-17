Alyona Alyona похвалилася сміливими фото в купальнику

Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, поділилася з шанувальниками пікантними знімками з відпочинку на Балі.
Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в чорному купальнику, продемонструвавши соковиті форми. Зазначимо, що Савраненко займалася йогою.
ALYONA ALYONA
Фото: instagram/alyona.alyona.official
"Балі навіває займатися йогою, пишіть в коментарях, які пози ви впізнали", – звернулася вона до шанувальників.
ALYONA ALYONA показала сміливі фото
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA сексуально позує на камеру
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA в пікантній фотосесії
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA займається йогою
Фото: instagram/alyona.alyona.official
ALYONA ALYONA займається йогою
Фото: instagram/alyona.alyona.official
Шанувальники в коментарях до публікації засипали Савраненко компліментами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ALYONA ALYONA засвітила пишні груди на пікантному знімку. Зазначається, що на фото реп-зірка позувала на тлі величезної тарілки салату олів'є.
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