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16 грудня • оновлено в 15:34
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Alyona Alyona показала Київ "забороненій" в Україні російській зірці

1.8т
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Українська співачка Alyona Alyona (Олена Савраненко) показала Київ "забороненій" в Україні російській зірці – коміку Олександру Гудкову.

У сторіс на Інстаграм співачки з'явився відповідний знімок з підписом "Показую гостям столицю".

Alyona Alyona і Олександр Гудков (Гудок)

Alyona Alyona і Олександр Гудков (Гудок)

Фото з Сторіс Інстаграм Alyona Alyona

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Про заборону на в'їзд в Україну повідомив сам Гудков в інтерв'ю виданню "Медуза" в 2018 році.

"А коли ми вже їхали, в аеропорту нас усіх по черзі запитали, чи були ми в Криму. Не можу сказати за всіх, але якісь дівчата по-любому туди їздили - на якісь корпоративи. І нам сказали таку фразу: "Ми вас впустили. Хоча могли і не впускати, і навіть не хотіли вас впускати, але у вас був запланований концерт. Але більше ви сюди не в'їдете". Потім вже через наших українських колег ми дізналися, що всім поставили п'ятирічний нев'їзд", - заявив тоді комік.

Варто, щоправда, зазначити, що восени 2019 року Гудков випустив кліп за своєї участі, де знімався в головній ролі і де вся дія відбувається в Києві.

У базі "Миротворця" Гудкова немає.

Гудков відомий як співавтор ряду популярних проектів: Comedy Woman, "Вечірній Ургант" на російському Першому каналі, кліпів Філіпа Кіркорова (в тому числі "Колір настрою синій").

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ALYONA ALYONA
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Одно уёбище парит такое же чучело! Уpoды тянутся одно к другому!
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