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26 березня • оновлено в 19:34
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Alyona Alyona показала гарячий танець на пілоні. Відео

1.7т
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Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, показала, як танцює на пілоні.

Так, вона опублікувала на своїй сторінці в Instgaram відео з серії "очікування і реальність". Зазначимо, що в першій частині артистка показала, як дуже схожа на неї дівчина крутиться на жердині, вражаючи гнучкістю і пластичністю. Після чого в кадрі з'явилася і сама Альона, яка вирішила повторити гарячий танець у себе вдома. Замість пілона дівчина взяла торшер з довгою ніжкою. Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instgram (дивіться нижче).

Alyona Alyona

Alyona Alyona

Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Лайк, якщо подумав, що це я", – написала Альона.

Лайк якшо подумавши, шо то я😂

Публікація від Альона (@ alyona.alyona.official)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ALYONA ALYONA засвітила пишні груди на пікантному знімку. Зазначається, що на фото реп-зірка позувала на тлі величезної тарілки салату олів'є.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
ALYONA ALYONA
Місце
Україна
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