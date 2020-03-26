Alyona Alyona показала гарячий танець на пілоні. Відео

Українська хіп-хоп-виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, показала, як танцює на пілоні.

Так, вона опублікувала на своїй сторінці в Instgaram відео з серії "очікування і реальність". Зазначимо, що в першій частині артистка показала, як дуже схожа на неї дівчина крутиться на жердині, вражаючи гнучкістю і пластичністю. Після чого в кадрі з'явилася і сама Альона, яка вирішила повторити гарячий танець у себе вдома. Замість пілона дівчина взяла торшер з довгою ніжкою. Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instgram (дивіться нижче).

Alyona Alyona Фото: instagram/alyona.alyona.official

"Лайк, якщо подумав, що це я", – написала Альона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ALYONA ALYONA засвітила пишні груди на пікантному знімку. Зазначається, що на фото реп-зірка позувала на тлі величезної тарілки салату олів'є.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!