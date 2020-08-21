Alyona Alyona похвалилася фігурою в купальнику. Відео

Ольга Веркалець Люди 13:48, 21.08.2020

Українська хіп-хоп-виконавиця, учасниця четвертого сезону шоу "Танці з зірками" Аlyona Аlyona (Олена Савраненко) похвалилася фігурою в купальнику.

Так, реперка опублікувала на своїй сторінці в Instagram ролик, на якому стрибає в басейн, а далі ніби кропить усіх водою (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Літнього вайбу вам у стрічку. Я тут трошки освіжилася, а як ви рятуєтесь від спеки?" – звернулася до шанувальників артистка.

Відзначимо, що Олена вже декілька місяців займається з тренером і дієтологом. Фоловери засипали реперку компліментами і відзначили, що вона помітно схудла.

"Чудово виглядаєш", "Схудла", "Крута", "Просто найкраща", "Кайф! Альона, обожнюю твій гумор", – написали в коментарях.

У мережі оцінили відео Аlyona Аlyona
Instagram Аlyona Аlyona
Фанати прийшли в захват від відео артистки
Instagram Аlyona Аlyona

Як повідомляв OBOZREVATEL, партнером Alyona Alyona в "Танцях з зірками" став танцюрист і хореограф Юрій Гурич. Він братиме участь в шоу вперше.

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