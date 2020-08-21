Alyona Alyona похвалилася фігурою в купальнику. Відео
Українська хіп-хоп-виконавиця, учасниця четвертого сезону шоу "Танці з зірками" Аlyona Аlyona (Олена Савраненко) похвалилася фігурою в купальнику.
Так, реперка опублікувала на своїй сторінці в Instagram ролик, на якому стрибає в басейн, а далі ніби кропить усіх водою (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Літнього вайбу вам у стрічку. Я тут трошки освіжилася, а як ви рятуєтесь від спеки?" – звернулася до шанувальників артистка.
Відзначимо, що Олена вже декілька місяців займається з тренером і дієтологом. Фоловери засипали реперку компліментами і відзначили, що вона помітно схудла.
"Чудово виглядаєш", "Схудла", "Крута", "Просто найкраща", "Кайф! Альона, обожнюю твій гумор", – написали в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, партнером Alyona Alyona в "Танцях з зірками" став танцюрист і хореограф Юрій Гурич. Він братиме участь в шоу вперше.