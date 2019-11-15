Українська реперка зламала гойдалки в Ісландії: шанувальники регочуть

Колишня завідувачка дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом ALYONA ALYONA, проломила під своєю вагою гойдалки в Ісландії.
Відповідні фотографії вона показала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши почуття гумору і вміння іронізувати над собою.
Alyona Alyona невдало покаталася на гойдалці
instagram / alyona.alyona.official
"Сідай Оленко, буде весело. Підмітила, що в Ісландії ненадійні гойдалки", – пожартувала над собою артистка.
Alyona Alyona покаталася на гойдалках - не витримали
instagram / alyona.alyona.official
Шанувальники реперки повеселилися через кадри та її зізнання. "Алено, ти геній і красуня! І душа у тебе – величезна", "Без травм?", "Велика й смішна", "Капець", "Вогонь", "Топчик", – посміялися користувачі.
Alyona Alyona зламала гойдалки
instagram / alyona.alyona.official
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Alyona Alyona почала набирати популярність після публікації роликів на каналі в Youtube. Дебютний кліп на україномовну пісню "Рибки за склом" вийшов в жовтні 2018 року.
30 листопада вона випустила нове реп-відео на пісню "Відчиняй".
У квітні 2019 року українська реперша презентувала альбом "Пушка" і однойменний кліп, який вразив західних блогерів.
І майже відразу після цього Alyona Alyona потрапила на сторінки модного західного журналу Vogue, де розповіли її історію.
У 2019 року українка поїде підкорювати Європу : Sziget Festival 2019 в Будапешті і Аceland Airwaves в Рейк'явіку.
Пізніше вона потрапила до престижного списку українських виконавців.
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