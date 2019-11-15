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15 листопада • оновлено в 20:40
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Українська реперка зламала гойдалки в Ісландії: шанувальники регочуть

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Колишня завідувачка дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом ALYONA ALYONA, проломила під своєю вагою гойдалки в Ісландії.

Відповідні фотографії вона показала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, продемонструвавши почуття гумору і вміння іронізувати над собою.

Alyona Alyona невдало покаталася на гойдалці

Alyona Alyona невдало покаталася на гойдалці

instagram / alyona.alyona.official

"Сідай Оленко, буде весело. Підмітила, що в Ісландії ненадійні гойдалки", – пожартувала над собою артистка.

Alyona Alyona покаталася на гойдалках - не витримали

Alyona Alyona покаталася на гойдалках - не витримали

instagram / alyona.alyona.official

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Шанувальники реперки повеселилися через кадри та її зізнання. "Алено, ти геній і красуня! І душа у тебе – величезна", "Без травм?", "Велика й смішна", "Капець", "Вогонь", "Топчик", – посміялися користувачі.

Alyona Alyona зламала гойдалки

Alyona Alyona зламала гойдалки

instagram / alyona.alyona.official

Українська реперка зламала гойдалки в Ісландії: шанувальники регочуть
Українська реперка зламала гойдалки в Ісландії: шанувальники регочуть

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
ALYONA ALYONA
Місце
Ісландія
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія курйоз
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну и свинина
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