Алсу звинуватили в накрутці переглядів: що трапилося

Російську співачку Алсу звинуватили в накрутці переглядів її онлайн-концерту до Дня Перемоги, який відбувся 9 травня на YouTube-каналі видання Super.

Про це пише Telegram-канал Звездач.

Алсу з донькою progomel.by

У концерті брала участь не тільки співачка, а й її дочка Мікелла. Разом з мамою дівчинка виконала кілька пісень. Однак користувачі звернули увагу, що через кілька днів ролик набрав понад 500 тисяч переглядів. При цьому, під відео було всього 600 лайків і 500 дизлайків.

На думку користувачів, при такій кількості переглядів, реакцій на відео має бути набагато більше. У зв'язку з цим Алсу запідозрили в тому, що вона накрутила перегляди, але забула про реакції.

Алсу prospekt.ee

Крім того, повідомляється, що через кілька днів YouTube прибрав 200 тисяч переглядів на відео, а через деякий час ролик і зовсім зник з каналу.

Алсу з донькою vokrug.tv

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році дочка Алсу Мікелла потрапила в гучний скандал після перемоги на шоу "Голос. Діти" – її звинуватили у фальсифікації голосування. В результаті дівчинка зазнала цькування, причому з критикою виступили багато російських знаменитостей.