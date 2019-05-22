Алсу вперше прокоментувала скандал на шоу "Голос. Діти"

Російська співачка Алсу вперше прокоментувала скандал за участю її дочки Мікелли Абрамової на шоу в РФ "Голос. Діти".
Вона заявила, що її донька та інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри", пише "Серебряный дождь".
Мікелла Абрамова
Експрес газета
"Але я думаю, що все повинно добре закінчитися", — заявила вона.
Співачка також повідомила, що не знає, чи буде Мікелла Абрамова брати участь у зйомках спецвипуску "Голос. Діти".
"Рішення про участь у перший раз Мікелла ухвалювала самостійно, тому я думаю, що і тепер вона теж повинна вирішити сама", — сказала Алсу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Скандал навколо російського шоу "Голос. Діти" розгорівся після оприлюднення результатів голосування, згідно з якими перемогла Мікелла Абрамова. Користувачі заявили про фальсифікації.
Одним із тих, хто виявився незадоволеним і шокованим перемогою Абрамової, був чоловік Пугачової Максим Галкін. Він заявив, що після подібного не відправить своїх дітей на конкурси.
Перемога доньки Алсу викликала ажіотаж серед зірок шоубізу. Через фальсифікацію наставниця дівчинки Світлана Лобода була змушена покинути проект.
На "Першому каналі" заявили, що проведуть перевірку за фактом можливої фальсифікації голосів. Зірки підтримали це рішення.
Пізніше стало відомо, що скандал вийшов на міжнародний рівень — на галас відреагувала голландська компанія Talpa Media, яка володіє правами на шоу "Голос" (The Voice).
16 травня було доведено, що для Мікелли Абрамової накрутили голоси в проекті, "Перший канал" анулював перемогу дівчинки.
Було вирішено провести ще один фінал із усіма учасниками, але без обговорення теми батьками фіналістів.
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