Алсу вперше прокоментувала скандал на шоу "Голос. Діти"

Російська співачка Алсу вперше прокоментувала скандал за участю її дочки Мікелли Абрамової на шоу в РФ "Голос. Діти".

Вона заявила, що її донька та інші учасники проекту виявилися "втягнуті в якісь ігри", пише "Серебряный дождь".

Мікелла Абрамова Експрес газета

"Але я думаю, що все повинно добре закінчитися", — заявила вона.

Співачка також повідомила, що не знає, чи буде Мікелла Абрамова брати участь у зйомках спецвипуску "Голос. Діти".

"Рішення про участь у перший раз Мікелла ухвалювала самостійно, тому я думаю, що і тепер вона теж повинна вирішити сама", — сказала Алсу.

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