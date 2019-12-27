Альоні Вінницькій – 45 років: куди зникла і як зараз виглядає екссолістка "ВІА Гри"

27 грудня свій день народження святкує українська співачка, телеведуча і екс-солістка гурту "ВІА Гра" Альона Вінницька.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися читачам, як склалося життя артистки після відходу з популярного гурту і як зараз виглядає зірка.

Альона Вінницька bigmir.net

Альона Вінницька народилася в 1974 році в Києві. Вперше почала писати вірші ще в ранньому віці, а вже в 1993 році майбутня зірка організовує власну рок-групу "Последний Единорог".

Однак справжня популярність прийшла до дівчини після того, як вона у 2000 році стала першою учасницею гурту "ВІА Гра". Пізніше до Вінницької приєдналася Надія Грановська.

Альона Вінницька та Надія Грановська yandex.ru

Альона Вінницька та Надія Грановська люкс ФМ

У дуеті дівчата випускають пісню "Попытка №5", яка зайняла перші місця у багатьох хіт-парадах і була відзначена на багатьох преміях.

Потім були пісні "Обними меня", "Я не вернусь" і "Бомба".

Ставка на сексуальність, на яку зробили продюсери Костянтин Меладзе і Дмитро Костюк, явно виявилася виграшною. Співачки стали одними з найбажаніших дівчат країни.

Альона Вінницька та Надія Грановська uznayvse.ru

Тоді ж Альона в складі гурту "ВІА Гра" бере участь в зйомках мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки".

кадр з мюзиклу

У 2002 році дует "ВІА Гра" перетворюється в тріо – до гурту приходить Анна Сєдокова.

Гурт "ВІА Гра" paparazzi.ru

"ВІА Гра" uznayvse.ru

А через рік Альона приймає рішення піти з колективу і почати сольну кар'єру.

І варто зазначити, що сольна кар'єра Вінницької була не менш успішною. Так, щороку співачка випускала нову пісню, яка ставала справжнім хітом – "Рассвет", "007", "Куклы", "Конверт", "Давай забудем все".

Втім, останнім часом Альону все рідше можна побачити на сцені і все частіше – в студії. Зараз разом з українським телеведучим Тимуром Мірошниченко Вінницька веде шоу про відомих людей на каналі "Україна" "Зірковий шлях".

Альона Вінницька та Тимур Мірошниченко Instagram @zirkovyi_shlyah

Альона Вінницька та Тимур Мірошниченко Instagram @zirkovyi_shlyah

Альона Вінницька та Тимур Мірошниченко Instagram @zirkovyi_shlyah

На своїй сторінці в Instagram Альона, на відміну від багатьох колег, рідко публікує нові фотографії і відео.

Альона Вінницька Instagram @alena_vinnitskaya

Втім, дивлячись на знімки Вінницької, все ж можна помітити, що артистка не публікує фотографії з чоловіком Сергієм Алексєєвим (Великим), який є і її продюсером.

Альона Вінницька та Сергій Алексєєв bigmir.net

Як виявилося, Олена і Сергій більше не живуть разом. Про це зірка зізналася в інтерв'ю "Отдохни!".

"Зараз у нас не дуже добре складаються відносини. Ми близькі люди. 25 років не викреслити. Але мова не йде просто про стосунки чоловіка і жінки. Як би не склалося, ми все одно будемо далі спілкуватися і підтримувати один одного. Так, це неправильний союз, але ми спробували знайти такий формат, який не буде нас травмувати. Я не вірю в ідеальні стосунки. Звичайно, хотілося б напередодні ювілею відчути щось більше", – говорила Альона.

Альона Вінницька та Сергій Алексєєв clutch.ua

Альона Вінницька Instagram @alena_vinnitskaya

Альона Вінницька Instagram @alena_vinnitskaya

Альона Вінницька Instagram @alena_vinnitskaya

Альона Вінницька Instagram @alena_vinnitskaya

Альона Вінницька Instagram @alena_vinnitskaya

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