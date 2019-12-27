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27 грудня • оновлено в 12:53
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Альоні Вінницькій – 45 років: куди зникла і як зараз виглядає екссолістка "ВІА Гри"

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27 грудня свій день народження святкує українська співачка, телеведуча і екс-солістка гурту "ВІА Гра" Альона Вінницька.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися читачам, як склалося життя артистки після відходу з популярного гурту і як зараз виглядає зірка.

Альона Вінницька

Альона Вінницька

bigmir.net

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Альона Вінницька народилася в 1974 році в Києві. Вперше почала писати вірші ще в ранньому віці, а вже в 1993 році майбутня зірка організовує власну рок-групу "Последний Единорог".

Однак справжня популярність прийшла до дівчини після того, як вона у 2000 році стала першою учасницею гурту "ВІА Гра". Пізніше до Вінницької приєдналася Надія Грановська.

Альона Вінницька та Надія Грановська

Альона Вінницька та Надія Грановська

yandex.ru

Альона Вінницька та Надія Грановська

Альона Вінницька та Надія Грановська

люкс ФМ

У дуеті дівчата випускають пісню "Попытка №5", яка зайняла перші місця у багатьох хіт-парадах і була відзначена на багатьох преміях.

Потім були пісні "Обними меня", "Я не вернусь" і "Бомба".

Ставка на сексуальність, на яку зробили продюсери Костянтин Меладзе і Дмитро Костюк, явно виявилася виграшною. Співачки стали одними з найбажаніших дівчат країни.

Альона Вінницька та Надія Грановська

Альона Вінницька та Надія Грановська

uznayvse.ru

Тоді ж Альона в складі гурту "ВІА Гра" бере участь в зйомках мюзиклу "Вечори на хуторі біля Диканьки".

Альоні Вінницькій – 45 років: куди зникла і як зараз виглядає екссолістка "ВІА Гри"

кадр з мюзиклу

У 2002 році дует "ВІА Гра" перетворюється в тріо – до гурту приходить Анна Сєдокова.

Гурт "ВІА Гра"

Гурт "ВІА Гра"

paparazzi.ru

"ВІА Гра"

"ВІА Гра"

uznayvse.ru

А через рік Альона приймає рішення піти з колективу і почати сольну кар'єру.

І варто зазначити, що сольна кар'єра Вінницької була не менш успішною. Так, щороку співачка випускала нову пісню, яка ставала справжнім хітом – "Рассвет", "007", "Куклы", "Конверт", "Давай забудем все".

Втім, останнім часом Альону все рідше можна побачити на сцені і все частіше – в студії. Зараз разом з українським телеведучим Тимуром Мірошниченко Вінницька веде шоу про відомих людей на каналі "Україна" "Зірковий шлях".

Альона Вінницька та Тимур Мірошниченко

Альона Вінницька та Тимур Мірошниченко

Instagram @zirkovyi_shlyah

Альона Вінницька та Тимур Мірошниченко

Альона Вінницька та Тимур Мірошниченко

Instagram @zirkovyi_shlyah

Альона Вінницька та Тимур Мірошниченко

Альона Вінницька та Тимур Мірошниченко

Instagram @zirkovyi_shlyah

На своїй сторінці в Instagram Альона, на відміну від багатьох колег, рідко публікує нові фотографії і відео.

Альона Вінницька

Альона Вінницька

Instagram @alena_vinnitskaya

Втім, дивлячись на знімки Вінницької, все ж можна помітити, що артистка не публікує фотографії з чоловіком Сергієм Алексєєвим (Великим), який є і її продюсером.

Альона Вінницька та Сергій Алексєєв

Альона Вінницька та Сергій Алексєєв

bigmir.net

Як виявилося, Олена і Сергій більше не живуть разом. Про це зірка зізналася в інтерв'ю "Отдохни!".

"Зараз у нас не дуже добре складаються відносини. Ми близькі люди. 25 років не викреслити. Але мова не йде просто про стосунки чоловіка і жінки. Як би не склалося, ми все одно будемо далі спілкуватися і підтримувати один одного. Так, це неправильний союз, але ми спробували знайти такий формат, який не буде нас травмувати. Я не вірю в ідеальні стосунки. Звичайно, хотілося б напередодні ювілею відчути щось більше",говорила Альона.

Альона Вінницька та Сергій Алексєєв

Альона Вінницька та Сергій Алексєєв

clutch.ua

Альона Вінницька

Альона Вінницька

Instagram @alena_vinnitskaya

Альона Вінницька

Альона Вінницька

Instagram @alena_vinnitskaya

Альона Вінницька

Альона Вінницька

Instagram @alena_vinnitskaya

Альона Вінницька

Альона Вінницька

Instagram @alena_vinnitskaya

Альона Вінницька

Альона Вінницька

Instagram @alena_vinnitskaya

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінилася головна героїня серіалу "Не родись вродливою" Катя Пушкарьова, яку зіграла актриса Неллі Уварова.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Альона Вінницька
Місце
Україна
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