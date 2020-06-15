Альона Венум вперше стала мамою: перші фото з дитиною

люди 15:49, 15.06.2020

Популярна українська відеоблогерша Альона Венум вперше стала мамою і одразу поділилася цією новиною з громадськістю.

У себе в Instagram 28-річна зірка розмістила серію знімків з пологового будинку, а також невелике відео з новонародженою. "Моя сім'я", – коротко підписала вона опубліковані кадри.

Альона Венум з новонародженою донькою
Instagram Альони Венум

На фотографіях зображений і батько дитини – Деріл Туфекчі, другий чоловік Альони, відомий у Tik Tok під ніком Аквамен.

Деріл Туфекчі з донькою Скайлер
Instagram Альони Венум

Відомо, що дівчинку назвали ім'ям Скайлер. До слова, у дитини вже є своя сторінка в Instagram, яку завела для неї мама.

Альона Венум і Деріл Туфекчі
Instagram Альони Венум

Нагадаємо, Альона Венум (справжнє прізвище – Соколова) створила свій блог на каналі YouTube у 2015 році. Дівчина викладає відео на тему макіяжу, історій з життя тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно американська хіп-хоп виконавиця Іггі Азалія також уперше стала мамою.

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