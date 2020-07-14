Альона Омаргалієва відповіла на чутки про розлучення з Тамерланом

У мережі заговорили про розлучення знаменитої пари в українському шоу-бізнесі Альони Омаргалієвої і Тамерлана. Причиною поширення чуток стала презентація сольного треку артистки, адже раніше виконавці виступали виключно в парі.

OBOZREVATEL поцікавився у співачки, наскільки правдивою є інформація про їхній розрив з Тамерланом (пропонуємо також в кінці новини подивитися відео, яке стало причиною поширення чуток про розлучення).

"У якийсь момент, на карантині, почали масово ходити чутки і новини про те, що багато пар розходяться, не витримавши випробування ізоляцією. Мене це насторожило і задати собі питання, чому все-таки так відбувається. Я пригадала власний гіркий досвід в минулих відносинах. Ці думки і спогади вилилися в текст моєї першої сольної пісні "Малинове вино". У ній мені захотілося застерегти всіх дівчат від безвідповідальних хлопців і порадити їм не віддаватися повністю своїм почуттям відразу після знайомства і закоханості, аобирати достойних і люблячих", – поділилася Алена, зазначивши, що їх шлюбу з чоловіком Тамерланом наразі нічого не загрожує.

Instagram Альони Омаргалієвої

Також вона додала:

"Я вже давно замислювалася про сольну кар'єру. Період глобальних змін у світі позначився і на моїх внутрішніх трансформаціях – я нарешті, вперше за 10 років творчості в дуеті TamerlanAlena зважилася показати світу свою сольну авторську пісню. Хочу побажати всім, хто її прослухає, відчути смак малинового вина на своїх губах і сповна насолодитися цим прекрасним влітку".

За словами Олени, трансофрмаціі, які відбуваються навколо, дали їй незрозумілий внутрішній заряд. Саме під час примусової концертної паузи дівчина написала трек "Малинове вино", який адресує всій жіночій аудиторії.

Instagram Альони Омаргалієвої

"Через безвідповідальних і байдужих чоловіків багатьом дівчатам доводиться ночами плакати в подушку. Я знаю, як може бути погано, коли почуття – невиправдані. Але, я впевнена, що переживання можуть бути марними і для кожної знайдеться той єдиний, який буде любити до безпам'ятства. Головне – ніколи не переставайте вірити в справжню любов", – вказала артистка.

Сольний проект Альона Омаргалієва планує розвивати паралельно з участю в дуеті TamerlanAlena. До слова, партнер співачки на сцені і в житті Тамерлан не просто її підтримує, а й виступає продюсером дебютної роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) вирішила подати до суду на виконавця FAYNYY (Сергій Москалець), який випустив пісню "Не Яна", де в приспіві визнається, що хоче "тр*хнути Джеррі Хейл".