Алла Пугачова засвітилася в обіймах іншого чоловіка: хотів поцілувати

Відома російська співачка Алла Пугачова показала архівний кадр з гумористом Володимиром Винокуром.

Так, на знімку зірки міцно обнімалися, а також гуморист тягнувся до примадонни, щоб її поцілувати. Відповідне фото Пугачова опублікувала на своїй сторінці в Instagram, привітавши таким чином Винокура з днем народження.

Алла Пугачова Фото: today.ua

"З днем народження, Володю", – написала співачка.

Володимир Винокур і Алла Пугачова Фото: instagram / alla_orfey

Користувачі мережі також привітали Винокура з днем народження. Крім того, вони прийшли в захват від рідкісного знімка з Пугачовою.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Пугачова зі своєю колегою і подругою Лаймою Вайкуле обурили шанувальників. Так, композитор і співак Ігор Ніколаєв розмістив на своїй сторінці в Instagram відео, на якому артистки співали пісню "Звездное лето".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.