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1 квітня • оновлено в 20:07
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Алла Пугачова засвітилася в обіймах Винокура: хотів поцілувати

1.4т
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Відома російська співачка Алла Пугачова показала архівний кадр з гумористом Володимиром Винокуром.

Так, на знімку зірки міцно обнімалися, а також гуморист тягнувся до примадонни, щоб її поцілувати. Відповідне фото Пугачова опублікувала на своїй сторінці в Instagram, привітавши таким чином Винокура з днем народження.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Фото: today.ua

"З днем народження, Володю", – написала співачка.

Володимир Винокур і Алла Пугачова

Володимир Винокур і Алла Пугачова

Фото: instagram / alla_orfey

Користувачі мережі також привітали Винокура з днем народження. Крім того, вони прийшли в захват від рідкісного знімка з Пугачовою.

Алла Пугачова засвітилася в обіймах іншого чоловіка: хотів поцілувати
Алла Пугачова засвітилася в обіймах іншого чоловіка: хотів поцілувати
Алла Пугачова засвітилася в обіймах іншого чоловіка: хотів поцілувати

Як раніше писав OBOZREVATEL, Пугачова зі своєю колегою і подругою Лаймою Вайкуле обурили шанувальників. Так, композитор і співак Ігор Ніколаєв розмістив на своїй сторінці в Instagram відео, на якому артистки співали пісню "Звездное лето".

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Володимир Винокур Алла Пугачова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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