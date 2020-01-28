Головна Новини
28 січня • оновлено в 20:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Алла Пугачова заспівала з донькою і розплакалася: відео

650
Читати матеріал російською

Зірка російської естради Алла Пугачова показала відео, на якому вона виконує свій відомий хіт "Ти на світі є" зі знаменитою дочкою.

У своєму Instagram -аккаунті Пугачова виклала кадри, де вона у студії однієї з радіостанцій переглядає свій триб'ют "Сюрприз від Алли Пугачової" 1997 року, коли співачка заспівала даний хіт з Христиною Орбакайте.

"Крізь роки", - прокоментувала Пугачова.

Співачку неймовірно зворушив цей відеозапис – помітно, як артистка ледь стримує сльози.

Як повідомлялося раніше, Алла Пугачова стала прабабусею. Рідна сестра дружини його онука Микита Преснякова народила хлопчика.

Читайте також:

"Всім жінкам 70 плюс": Пугачова поділилася лайфхаком для жінок

"Близькі за духом" : чоловік Пугачової виїхав з Росії у країну, де не був 15 років

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги