Алла Пугачова заспівала з донькою і розплакалася: відео

Зірка російської естради Алла Пугачова показала відео, на якому вона виконує свій відомий хіт "Ти на світі є" зі знаменитою дочкою.

У своєму Instagram -аккаунті Пугачова виклала кадри, де вона у студії однієї з радіостанцій переглядає свій триб'ют "Сюрприз від Алли Пугачової" 1997 року, коли співачка заспівала даний хіт з Христиною Орбакайте.

"Крізь роки", - прокоментувала Пугачова.

Співачку неймовірно зворушив цей відеозапис – помітно, як артистка ледь стримує сльози.

Як повідомлялося раніше, Алла Пугачова стала прабабусею. Рідна сестра дружини його онука Микита Преснякова народила хлопчика.

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