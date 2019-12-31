Алла Пугачова трясеться, ледь не падає: які відео дивився Сосєдов

Люди, що побували на двох великих концертах співачки Алли Пугачової в 2019 році, дійсно зафіксували її старечі проблеми.
Відео, про які недавно сказав музичний критик Сергій Сосєдов, жорстко критикуючи примадонну, опубліковані на ютубі.
Пугачова в квітні з нагоди свого 70-річчя дала концерт в Кремлі, а потім в листопаді дала ще один концерт в Мінську.
Тут ось, під час кремлівського концерту, на 9 хвилині 30 секунді видно, як співачка трясеться і як її заносить:
А потім на 10:32 видно, як її повело:
Тут, на мінському концерті, прямо на самому початку відео Пугачова сама зізнається, як їй важко: "ще одну витримаю...":
Сосєдов в ефірі програми "Зірки зійшлися" на НТВ заявив, що в такому безпорадному стані Пугачової не можна було виходити на сцену.
Ведучий запитав, а чи був Сосєдов на концертах Пугачової. На що критик відповів, що сам на концерті не був, але бачив аматорські відео, які відвідувачі викладали в інтернеті. На цих відео, за словами Сосєдова, співачка трясеться і ледве ходить.
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