"Тисяча слів захоплення! Алла Пугачова приголомшила помолоділим виглядом

Примадонна російської естради Алла Пугачова продовжує дивувати шанувальників своїм чудовим зовнішнім виглядом.

Про це говорить і недавнє фото, яке розмістив чоловік співачки, шоумен Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram. До слова, на знімку присутні і їхні з Аллою діти — 6-річні двійнята Ліза і Гаррі.

Алла Пугачова Фото: ukrainianwall.com

"Сімейний похід в кіно", — написав Галкін і додав хештег "сім'я".

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми Фото: instagram/maxgalkinru

Зазначимо, що в кадрі Пугачова виглядає помітно молодшою. Про що і стали писати багато шанувальників в коментарях до публікації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей — доньку Лізу та сина Гаррі.

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