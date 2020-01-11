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11 січня • оновлено в 09:24
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"Тисяча слів захоплення! Алла Пугачова приголомшила помолоділим виглядом

3.3т
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Примадонна російської естради Алла Пугачова продовжує дивувати шанувальників своїм чудовим зовнішнім виглядом.

Про це говорить і недавнє фото, яке розмістив чоловік співачки, шоумен Максим Галкін на своїй сторінці в Instagram. До слова, на знімку присутні і їхні з Аллою діти — 6-річні двійнята Ліза і Гаррі.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Фото: ukrainianwall.com

"Сімейний похід в кіно", — написав Галкін і додав хештег "сім'я".

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми

Фото: instagram/maxgalkinru

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"22 роки і 22 кг назад": Галкін показав, як виглядав до Пугачової в молодості

Зазначимо, що в кадрі Пугачова виглядає помітно молодшою. Про що і стали писати багато шанувальників в коментарях до публікації.

"Тисяча слів захоплення! Алла Пугачова приголомшила помолоділим виглядом
"Тисяча слів захоплення! Алла Пугачова приголомшила помолоділим виглядом
"Тисяча слів захоплення! Алла Пугачова приголомшила помолоділим виглядом
"Тисяча слів захоплення! Алла Пугачова приголомшила помолоділим виглядом
"Тисяча слів захоплення! Алла Пугачова приголомшила помолоділим виглядом
"Тисяча слів захоплення! Алла Пугачова приголомшила помолоділим виглядом

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін відверто розповів про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою дітей — доньку Лізу та сина Гаррі.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Максим Галкін Алла Пугачова
Місце
Росія
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