"Яка свіжа та красива!" Алла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом

Популярна російська співачка Алла Пугачова вразила мережу своїм зовнішнім виглядом.

Так, на знімку, який її чоловік Максим Галкін опублікував на особистій сторінці в Instagram, вона позувала в обнімку з дітьми. Співачка була одягнена в білу футболку, світлі джинси, а на її обличчі був легкий макіяж.

Алла Пугачова Фото: hronika.hyser.com

"Хороший день вдома", – написав Максим.

Алла Пугачова з дітьми Фото: instagram / maxgalkinru

Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали Пугачову компліментами. Вони заявили, що співачка виглядає дуже "красиво, молодо та свіжо".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Пугачова незадовго до Нового року звернулася до пластичного хірурга, який провів ряд процедур.

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