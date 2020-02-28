Головна Новини
28 лютого • оновлено в 14:36
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Алла Пугачова приголомшила помолоділим виглядом. Фото

1.5т
Читати матеріал російською

Популярна російська співачка Алла Пугачова вразила мережу своїм зовнішнім виглядом.

Так, на знімку, який її чоловік Максим Галкін опублікував на особистій сторінці в Instagram, вона позувала в обнімку з дітьми. Співачка була одягнена в білу футболку, світлі джинси, а на її обличчі був легкий макіяж.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Фото: hronika.hyser.com

"Хороший день вдома", – написав Максим.

Алла Пугачова з дітьми

Алла Пугачова з дітьми

Фото: instagram / maxgalkinru

Новини
"Силіконова маска!" Журналісти розкрили "секрет молодості" 72-річної Ротару

Зазначимо, що шанувальники в коментарях до публікації засипали Пугачову компліментами. Вони заявили, що співачка виглядає дуже "красиво, молодо та свіжо".

"Яка свіжа та красива!" Алла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом
"Яка свіжа та красива!" Алла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом
"Яка свіжа та красива!" Алла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом
"Яка свіжа та красива!" Алла Пугачова приголомшила зовнішнім виглядом

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Алла Пугачова незадовго до Нового року звернулася до пластичного хірурга, який провів ряд процедур.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Особи
Максим Галкін Алла Пугачова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги