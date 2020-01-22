Алла Пугачова поскаржилася на здоров'я

Знаменита російська Примадонна Алла Пугачова має проблеми зі сном, на що поскаржилася своєму чоловікові Максиму Галкіну і двом дітям.

Відповідне відео з'явилося в сторіз на сторінці в Instagram Галкіна.

Гуморист показав, як його діти за "Куховарською книгою Гаррі Поттера" приготували "сонні пиріжки".

"Це для того, щоб спати? О, так дайте мені! Я так погано сплю!", - каже Пугачова, залишаючись за кадром.

Діти в один голос відповіли матері, що пиріжки не смачні та їсти їх не потрібно.

"Зате посплю!", - відповіла співачка.

Дивіться, як це було, на відео (оскільки сторіз зникають в Інстаграм через добу після публікації, ми завантажили ролик на YouTube):

Нагадаємо, раніше ми писали, як Галкін фліртував з іншою жінкою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!