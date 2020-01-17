Алла Пугачова обірвала танець з іменитим ювіляром

Зірка російської естради Алла Пугачова несподівано перервала танець з композитором Ігорем Ніколаєвим, якому 17 січня виповнилося 60 років.

Продюсер Йосип Пригожин у своєму Instagram-акаунті поділився відеозаписом, на якому можна побачити, як Ніколаєв танцює з Пугачовою на заході, присвяченому його ювілею.

"Таке рідко можна побачити. Танець двох легенд і друзів", - написав він.

Втім, на відео можна помітити, що Пугачова під час танцю відчуває себе трохи ніяково, і за першої ж можливості вона перериває танець, перемикнувши увагу Ніколаєва на гостей.

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