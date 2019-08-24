"Алла молодше тебе виглядає": Галкіна присоромили за фото з Пугачовою

У мережі вказали на те, що російська співачка Алла Пугачова виглядає краще за свого чоловіка, гумориста Максима Галкіна, який молодший за неї на 27 років.

Про це написали в коментарях під новим фото Галкіна в його Instagram. На ньому зображений сам гуморист, Пугачова, Лайма Вайкуле та її цивільний чоловік Андрій Латковський.

"Свіча горіла на столі, свіча горіла", - написав він рядки з відомої пісні під фото.

Галкін, Вайкуле Пугачова і Латковський Інстаграм Максима Галкіна

Фото зібрало масу захоплених коментарів, але деякі з підписників Галкіна вказали на зовнішній вигляд Пугачової.

"Всі красиві, але Алла Борисівна краще за всіх", "Максим, Алла молодше тебе виглядає. Круто, ви суперські!", "Максим, ви такий молодий! Невже вам цікаво в компанії з такими дорослими людьми? Адже різниця в віці відчутна", - написали вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в мережі з'явилися раритетні фотографії Пугачової, які були зроблені в 1999 році для журналу Vogue.

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