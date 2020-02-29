Алла Мазур зворушливо звернулася до хворого на рак колеги. Відео

Відома телеведуча каналу "1 + 1" Алла Мазур, яка бореться з онкологічним захворюванням, зворушливо привітала колегу з днем ​​народження.

Олег Тудан вже кілька років бореться з раком стравоходу. Журналіст з Чернівців пережив ремісію, а зараз відбувся рецидив, повідомили в Telegram-каналі "Особое с Соломией" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Алла Мазур зворушливо звернулася до хворого на рак колеги Скріншот з відео

Зараз хлопець проходить чергову хіміотерапію, додатково лікарі призначили ще й опромінення. Напередодні свята, 29 лютого, його виписали з лікарні.

"Олег! Ми зараз з тобою дуже схожі, навіть візуально, і це правда. Тільки я тут нафарбувалася і причесалася, щоб тебе привітати і сказати - все у нас буде добре, організм очиститься, відновиться, зміцніє, ми будемо пильні, і більше не підпустимо хворобу ні на крок до нас. Ти у нас просто герой. Я читаю твої блоги і захоплююся твоєю мудрістю, лікуйся, видужуй швидше, набирайся сил. Ми тебе любимо, віримо в тебе, чекаємо в ефірі, ну і з днем ​​народження", – сказала Мазур.

Олег Тудан detector.media

Олег Тудан m.day.kyiv.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, онкохвора Алла Мазур викликала захват у мережі черговою історією про те, як її підтримують колеги, не даючи опускати руки через стан здоров'я.

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