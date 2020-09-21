Алла Мазур уперше з'явилася в ефірі без перуки

Зірка телеканалу "1+1", ведуча підсумкової програми новин "ТСН-Тиждень" Алла Мазур, яка понад рік боролася з онкологічним захворюванням, уперше з'явилася в ефірі без перуки.

55-річна знаменитість постала перед камерами з коротким світлим волоссям. Мазур наголосила, що своїм вчинком хоче надихнути інших прийняти й любити себе, йдеться в сюжеті ТСН (фото дивіться нижче).

Про свій діагноз – рак молочної залози – Мазур дізналася рік тому. Після цього вона увесь час підтримувала жінок, які зіштовхнулися з такою ж хворобою.

Алла Мазур в ефірі ТСН. Скриншот відео

"Я хочу спробувати показати, що наші ультракороткі стрижки після боротьби з хворобою можуть бути стильними та модними. Подолавши рак, можна залишитися цікавою, красивою та сучасною жінкою. Я сподіваюся, що це їх надихне", – поділилася Мазур.

Алла Мазур до та після боротьби з хворобою. Колаж

Відзначимо, Алла Мазур народилася в селі Зіньків Хмельницької області. Ведуча є володаркою рекордних шести професійних нагород "Телетріумф". За рейтингом журналу "Фокус" вона одна з найуспішніших жінок України і найвпливовіша жінка-телеведуча. Знаменитість виховує сина Артема.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Мазур викликала захват у мережі історією про те, як її підтримують колеги, не даючи опускати руки через стан здоров'я.