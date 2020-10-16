Алла Мазур розповіла, як дізналася про онкологію: зірка назвала ймовірну причину хвороби

Зірка українського телебачення, ведуча "1+1" Алла Мазур, яка бореться з онкологічним захворюванням, розповіла, як дізналася про рак і з якими труднощами зіткнулася на перших етапах лікування.

Вона зазначила, що помітила новоутворення на грудях перед відпусткою. Спочатку вона пішла до лікаря і він запевнив її, що причин для серйозного занепокоєння немає. Але незабаром пухлина почала збільшуватися. Про це йшлося в інтерв'ю Мазур виданню Мarie Сlaire.

"Торік перед поїздкою у відпустку я помітила ущільнення в молочній залозі. Нічого не боліло. Просто маленька акуратна горошина, яка ніяк мене не турбувала. Звернулася до лікаря, він направив мене на мамографію, яка нічого підозрілого не показала. Спокійним було і УЗД. Лікар сказав, що я можу їхати на відпочинок, уникати сонця і прийти на повторну консультацію", – розповіла ведуча новин на "1+1".

Зірка також назвала ймовірну причину виникнення ракової пухлини. За словами Алли Мазур, вона пережила в той період низку стресів, і саме вони могли спровокувати захворювання.

"Зараз думаю, що зростання ущільнення спровокували стресові ситуації. Тому моя перша порада жінкам: захищайте себе від стресу. У нашому житті його не уникнути. Займайтеся йогою, виговоріться подругам, шукайте позитив, ви в себе одна, і всі хвороби дійсно від нервів" , – додала Алла.

Телеведуча підкреслила, що їй довелося повторно звернутися до лікаря раніше зазначеного часу через те, що пухлина почала рости. Водночас Алла зіткнулася з проблемами української медицини.

"Лікар зафіксував, що горошина в грудях збільшилася. І відправив мене на біопсію з підозрою на онко. І тут я зіткнулася з реальністю нашої медицини. З центру, куди мене направили по страховій, повідомили: "Спеціаліст, який робить біопсію, зараз у відпустці. Тому зверніться до нас через місяць". "Тепер я розумію, чому в Україні так багато онкохворих", – відповіла я. І звернулася в іншу клініку. Подібних історій чимало. Тому моя друга порада – не здаватися. І навіть якщо є відчуття, що вас футболять – шукати інших, більш уважних фахівців", – підсумувала телеведуча.

Як писав OBOZREVATEL раніше, онкохвора Алла Мазур викликала захват у мережі черговою історією про те, як її підтримують колеги, не даючи опускати руки через стан здоров'я.

Також телеведуча поділилася інформацією, як проходить процес лікування. За її словами, останні аналізи показали, що все рухається дуже позитивно, а лікарі озвучили обнадійливий прогноз.

Після боротьби з раком і декількох курсів хіміотерапії Алла Мазур кардинально змінила імідж – вона більше не носить перуку, а коротко постриглася і пофарбувала волосся в платиновий блонд.