Алла Мазур розговорилася про онкологію: найсильніші цитати для тих, хто бореться з раком

Зірка українського телебачення, ведуча "1+1" Алла Мазур 16 вересня відзначила свій день народження – їй виповнилося 55 років.

Телеведуча вже більше року веде боротьбу з онкологічним захворюванням і розповіла, як надихнутися тим, хто зіткнувся з недугою в нелегкий час – період пандемії. OBOZREVATEL розповідає про головні мотивуючі фрази найзнаменитішої ведучої новин в Україні.

"Я жива – і це моє найбільше досягнення за минулий рік. Подумки постояла на краю – і отримала ще більше внутрішньої свободи. Побачила себе нову – і відчула, що цією свободою можна поділитися і підтримати інших. Тих, хто зіткнувся з онкологією під час пандемії. Шанс одужати все-таки є. І чим раніше почати боротьбу – тим він вищий", – розповіла Алла Мазур в інтерв'ю відомому українському глянцю.

Також, за словами телеведучої, головне – не мовчати про складнощі і говорити з людьми, наскільки важливо не опускати рук і надихати на боротьбу інших.

"Багато хто лякається зовнішніх змін, але я хочу показати, що і цих наслідків боротьби особливо боятися не варто. І життя запропонує вам новий образ, який може несподівано виявитися навіть модним і актуальним. Не бійтеся змін. Повірте в себе і свої сили... Довіртеся Небу – там дивним чином вказують нам шлях".

Алла Мазур знялася для обкладинки глянцю. Marie Claire

Мазур неодноразово акцентувала увагу, наскільки важливо вчасно перевіряти стан здоров'я – чим раніше почати боротьбу, тим успішніше результати.

"Знаходити час – і перевірятися. Бажано – декількома способами. І навіть в декількох установах. Тоді шанси на здорове життя значно зростають", – писала телеведуча.

Через кілька місяців після оголошення діагнозу, Алла Мазур повернулася на телеекрани і закликала всіх, хто зіткнувся з хворобою, вірити в свої сили.

"Я активно повернулася до роботи і хочу передати свій настрій всім, хто тільки почув подібний діагноз. Це лякає багатьох, і люди думають, чи варто вступати в цю страшну, довгу і вартісну боротьбу. Закликаю всіх не втрачати часу, тому що тоді процес лікування і одужання відбувається набагато швидше", – заявляла Мазур.

Як писав OBOZREVATEL раніше, онкохвора Алла Мазур викликала захват у мережі черговою історією про те, як її підтримують колеги, не даючи опускати руки через стан здоров'я.