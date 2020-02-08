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9 лютого • оновлено в 03:13
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"Вірю в перемогу!" Хвора на рак Алла Мазур розповіла про нову проблему

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Ведуча новин на каналі "1+1" Алла Мазур, яка бореться з онкологічним захворюванням, заявила, що в мережі з'явилися фейкові повідомлення з неточною інформацією про перебіг лікування і з невідомими їй "благодійними закликами".

Про це жінка повідомила на своїй сторінці у Facebook в суботу, 8 лютого, зазначивши, що "змушена ще раз повернутися до теми своєї хвороби".

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Алла Мазур

Алла Мазур

1plus1.ua

Ведуча підкреслила, що не має стосунку до жодного благодійного фонду, крім фонду "Таблеточки".

Вона також подякувала фоловерам за молитви. "Вірю в перемогу", – написала Мазур.

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Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

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Як відомо, Алла Мазур є ведучою першого ефіру ТСН на телеканалі "1+1". Вона також власниця рекордних шести професійних нагород "Телетріумф". За рейтингом журналу "Фокус" є однією з найуспішніших жінок України і найвпливовішою жінкою-телеведучою. Мазур виховує сина Артема.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мазур уже перенесла чотири курси хіміотерапії, попереду – ще кілька і потім операція. Про те, як Мазур змінилася за цей час, фото до і після початку хвороби читайте у нас на сайті.

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Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
здоров'я
Особа
Алла Мазур
Місце
Україна
Теги
лікування раку новини ведуча телеканал 1+1 рак
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