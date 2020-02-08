"Вірю в перемогу!" Хвора на рак Алла Мазур розповіла про нову проблему

Ведуча новин на каналі "1+1" Алла Мазур, яка бореться з онкологічним захворюванням, заявила, що в мережі з'явилися фейкові повідомлення з неточною інформацією про перебіг лікування і з невідомими їй "благодійними закликами".

Про це жінка повідомила на своїй сторінці у Facebook в суботу, 8 лютого, зазначивши, що "змушена ще раз повернутися до теми своєї хвороби".

Алла Мазур 1plus1.ua

Ведуча підкреслила, що не має стосунку до жодного благодійного фонду, крім фонду "Таблеточки".

Вона також подякувала фоловерам за молитви. "Вірю в перемогу", – написала Мазур.

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Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як відомо, Алла Мазур є ведучою першого ефіру ТСН на телеканалі "1+1". Вона також власниця рекордних шести професійних нагород "Телетріумф". За рейтингом журналу "Фокус" є однією з найуспішніших жінок України і найвпливовішою жінкою-телеведучою. Мазур виховує сина Артема.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мазур уже перенесла чотири курси хіміотерапії, попереду – ще кілька і потім операція. Про те, як Мазур змінилася за цей час, фото до і після початку хвороби читайте у нас на сайті.

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