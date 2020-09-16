Зірка українського телебачення, ведуча "1+1" Алла Мазур, яка бореться з онкологічним захворюванням, сфотографувалася для обкладинки популярного глянцю і показала, як змінилася її зовнішність.

Так, 16 вересня телеведучій виповнилося 55 років. Вона поділилася історією свого лікування, а також постала перед камерами в новому іміджі – з коротким світлим волоссям, пише Мarie Сlaire (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Своїм найбільшим досягненням за минулий рік Алла Мазур назвала те, що вона залишилася живою. Водночас, за словами ведучої, хвороба допомогла їй переосмислити погляди на життя та отримати більше внутрішньої свободи.

Як Алла Мазур змінилася після боротьби з раком. Мarie Сlair

"Я жива – і це моє найбільше досягнення за минулий рік. Думками постояла на краю – і отримала ще більше внутрішньої свободи. Побачила себе нову – і відчула, що цією свободою можна поділитися та підтримати інших. Тих, хто зіткнувся з онкологією під час пандемії: якийсь особливий джек-пот. Але шанс одужати все-таки є. І чим раніше почати боротьбу – тим він вищий", – розповіла Мазур.

Алла Мазур показала, як змінилася після боротьби з раком. Мarie Сlaire

Ведуча також підкреслила, що її на активну боротьбу з раком надихнула одна з телеглядачок.

"Вона написала: "Те, що ви повернулися до роботи в ефірі, говорить нам, що перемогти можна". Багато хто лякається зовнішніх змін, але я хочу показати, що і цих наслідків боротьби особливо боятися не варто. І життя запропонує вам новий образ, який може несподівано виявитися навіть модним й актуальним. Не бійтеся змін. Повірте в себе і свої сили... Довіртеся Небу – там дивним чином вказують нам шлях", – зауважила Алла Мазур.

Як виглядає Алла Мазур після лікування від раку. Мarie Сlaire

Алла Мазур бореться з раком: як вона змінилася. Мarie Сlaire

Як писав OBOZREVATEL раніше, онкохвора Алла Мазур викликала захват у мережі черговою історією про те, як її підтримують колеги, не даючи опускати руки через стан здоров'я.

Також телеведуча поділилася інформацією, як проходить процес лікування. За її словами, останні аналізи показали, що є позитивна динаміка, а лікарі озвучили обнадійливий прогноз.