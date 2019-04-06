"Алла головна": Галкін поділився інтимними подробицями життя з Пугачовою

Російський шоумен Максим Галкін зізнався, що примадонна російський естради Алла Пугачова домінує в сімейному житті.

Інтимними одкровеннями він поділився в студії програми Кіри Прошутінської "Він і Вона", передає "Комсомольская правда".

"Вона, по-моєму, мене досі перевіряє. Але довіряє. Я живу в повній впевненості, що до успіху прийшов ще до того, як познайомився з Аллою. І цьому є об'єктивні підтвердження. Але це не означає, що з її приходом в моє життя у мене не підвищилися ставки. Я народився з таким відчуттям повної самодостатності, власної величі, що уявити себе в чомусь, що принижує моє акторське самолюбство – "бути при Пугачовій" – мені навіть в голову не приходило", – розповів шоумен.

instagram @ maxgalkinru

Він зазначив, що насолоджувався, коли міг піти кудись разом із Пугачовою. Але на будь-якому заході люблячий чоловік стає на задній план.

"Тому що Алла входить – і вона цариця цього простору. Мене це влаштовує. Що стосується сцени, то величини, рівної Пугачової, поки що на просторах нашої сцени не народилося. Пугачова у нас одна", – додав Галкін.

instagram @ maxgalkinru

За словами артиста, він майже ніколи не свариться з дружиною. Такі випадки були поодинокими в їхньому шлюбі, наприклад у 2002 році, коли пара не розмовляла півдня.

"Вона, напевно головна. Ось, став уже сумніватися. З розумною жінкою адже не зрозумієш! Коли до нас приходять гості, Алла завжди садить мене в центрі та завжди підкреслює, що я господар будинку", – зізнався шоумен.

Пугачова і Галкін commerage.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Галкін зізнався, що Пугачова на сцені і вдома – це дві абсолютно різні людини.

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